«Лишь одно из жизненных испытаний»

В середине февраля 2001 года правительство объявило о начале эксперимента по введению единого госэкзамена — для начала в пяти регионах страны. Летом того же года экзамен написали 30 тыс. школьников. Спустя четверть века ЕГЭ ежегодно сдают около 700 тыс. человек. Это финальный аккорд для всех, кто продержался 11 лет в школе или намерен попытаться попасть в вуз после училища или колледжа. Тем временем споры о вреде или пользе такого формата не прекращаются. «Ъ» вспоминает, что послужило причиной появления ЕГЭ и с какими проблемами образовательные чиновники и школьники столкнулись тогда и сталкиваются до сих пор.

Министр образования России Владимир Филиппов (слева) и ректор Московского Государственного университета им.М.В.Ломоносова (МГУ) Виктор Садовничий в 2003 году

Текст: Полина Ячменникова

16 февраля 2001 года — дата первого упоминания ЕГЭ в официальных документах. Именно тогда вышло постановление правительства России «Об организации эксперимента по введению единого государственного экзамена». В нем объяснялась и суть предстоящих изменений: «Совмещение государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений и вступительных испытаний для поступления в образовательные учреждения высшего профессионального образования». То есть по окончании 11 класса школьником теперь предлагалось вместо выпускных экзаменов, а затем вступительных сдавать только выпускные, но специального формата. А по их итогам вузы должны были выбирать себе студентов. И стало так. Но не сразу, не везде и не совсем.

Унификация выхода-входа После распада СССР стандарты советского образования, единые для всей страны, были отменены. Из-за этого на уровне регионов и даже отдельных школ появилась возможность самостоятельно принимать решение о формате выпускных экзаменов для оканчивающих старшую школу. В 1990-е появились экзамены по выбору — русский язык и математика были обязательными, часть испытаний зависела от профиля класса: в гуманитарных обязательно сдавали историю, в технических — физику. Но результаты этих экзаменов влияли только на оценки в аттестате. Вузы устраивали свои испытания для абитуриентов. Их количество и направленность устанавливали сами учреждения — в зависимости от направления. Те, кто окончил школу с отличием и получил медаль, имели право сдать всего один вступительный экзамен в институт. При этом в разных школах требования заметно отличались, и медаль имели ученики с несопоставимым уровнем знаний. Структура вступительных экзаменов, подходы к оценке и проверке результатов также были задачей университетов. Поэтому экзамены по одним и тем же предметам в зависимости от вуза серьезно разнились, и распространенность получили вузовские курсы, которые готовили к поступлению именно в него. Курсы были платными и в некоторых случаях гарантировали успех. Как сдать ЕГЭ выпускнику прошлых лет Еще одной проблемой была необходимость лично приезжать на вступительные экзамены, если университет находился в другом регионе: абитуриенты были вынуждены самостоятельно оплачивать дорогу и жилье. В итоге на поступление в тот или иной вуз влияло огромное количество факторов, большинство которых никак не были связаны со знаниями и умениями абитуриентов. И в правительстве начали задумываться о том, как стандартизировать процедуру и уравнять шансы выпускников на высшее образование.

Первый заместитель министра образования России Виктор Болотов в 2003 году

Отцы-составители Старту эксперимента с ЕГЭ предшествовала долгая подготовительная работа на уровне Министерства образования. Тогда им руководил Владимир Филиппов. С его вступления на эту должность в 1999-м в ведомстве началась массовая реформа, связанная с введением образовательных стандартов и унификацией системы образования. Одним из ее элементов должны были стать и одинаковые для всей страны экзамены. Господин Филиппов не раз упоминал в интервью, что одной из главных задач Минобразования на тот момент было сделать возможным поступление школьников из регионов в столичные топовые вузы. «Пропорции поменялись принципиально. В советское время в Москве в университетах было примерно 25% москвичей и 75% иногородних. На 1999 год пропорция изменилась ровно наоборот. 75% в московских вузах было жителей Москвы и 25% — со стороны. Как будто мы МГУ, МАИ, МЭИ, Бауманку построили только для москвичей!» — сетовал министр. Как изменился ЕГЭ за первые 10 лет «Отцом ЕГЭ», однако, считается заместитель министра образования Виктор Болотов. Именно он курировал в ведомстве создание экзаменационных материалов и разработку механизма проведения испытаний в новом формате. По его словам, идея объединить выпускные и вступительные экзамены появилась в 1999 году, чтобы дети «не маялись два раза дурью, сдавая сначала по школьной программе экзамен в школе, а затем по этой же школьной программе экзамен в вузе». При этом господин Болотов любит вспоминать, что идея не нашла поддержки и у тех, кто зарабатывал на продаже мест в вузах и золотых медалей, и у тех, кто этим пользовался, «разводя коррупционные схемы». Владимир Филиппов также отмечал, что против введения стандартизированного экзамены выступали многие учителя и директора школ, так как их работа становилась «видной другим». То есть можно было оценить, насколько качественно они подготовили выпускников. Одной из задач Болотова было объединить команды преподавателей-предметников из школ и вузов, чтобы те могли совместно разработать экзаменационные материалы. По его словам, учителя математики и естественных наук быстро договорились о том, как и что надо проверять, а вот историки долго спорили, поэтому разработка материалов для этих экзаменов заняла заметно больше времени. Задания готовились в новом, необычном формате — тестовом. Экзамены по всем предметам состояли из трех частей. Первая предполагала вопросы с выбором одного ответа из нескольких уже сформулированных вариантов — тот самый тест, который, по мнению критиков формата ЕГЭ, превращал испытание в «угадайку», так как указать правильный вариант можно было случайно.

Во второй части задача усложнялась: на поставленный закрытый вопрос вариантов ответа уже не предлагалось, и нужно было самостоятельно вписать нужное слово или число. Либо из предложенных вариантов следовало выбрать сразу несколько, но их число не было фиксированным.

Третья часть подразумевала развернутые ответы — решение задач или написание сочинений. Как работает процедура апелляции в случае с ЕГЭ Сдавать экзамен было предложено на специальных бланках, которые потом сканируют и проверяются автоматически на компьютере по заданному ключу — таким образом удается избежать влияния человеческого фактора и сделать оценивание более объективным. И если с первой и второй частью госэкзамена реализовать такую идею можно было без проблем, третью, как четверть века назад, так и сейчас, проверяют люди. Прошедшие специальную подготовку учителя со статусом эксперта ЕГЭ делают ручную выверку в соответствии со строгими критериями. Минимизировать субъективность пытаются за счет проверки ответов сразу несколькими (обычно двумя) экспертами независимо друг от друга. При несовпадении выставленных баллов выбор делается в пользу ученика. С проверкой третьей части можно не согласиться и подать апелляцию. Тогда работу перепроверит еще одна группа экспертов — это дает шанс повысить балл.

Поступательные экзамены В первый год эксперимента, летом 2001-го, в пилотном проекте участвовали пять регионов — Марий Эл, Чувашия, Якутия, Ростовская и Самарская области. Их руководство выразило желание провести эксперимент, а также показало готовность к внедрению формата. Экзамены проводились в два тура: первый (школьный) в июне — для выпускников школ 2001 года, второй (вузовский) в июле — для иногородних абитуриентов из числа выпускников школ прошлых лет. Школы должны были проставить оценки в аттестат на основе результатов ЕГЭ, а местные вузы могли засчитывать их как вступительный экзамен. Сдать ЕГЭ можно было по восьми предметам — русскому языку, математике, биологии, физике, истории, химии, обществознанию и географии. В эксперименте приняли участие более 30 тыс. человек и около 50 государственных вузов. При этом ректоры могли отказаться от участия в эксперименте — в этом случае выпускники вынуждены были сдавать еще и внутренний вузовский экзамен, хотя они уже написали ЕГЭ. В следующем учебном году, летом 2002-го, количество участвующих в пилоте субъектов увеличилось до 16: его сдавали выпускники 8400 школ, они могли поступить с его помощью в 117 вузов. В 2003 году в эксперимент зашли 47 регионов. Экзамен провели 18,5 тыс. российских школ. Выросло и число вузов, набиравших студентов на основании итогов экзамена,— до 245. К 2004 году эксперимент был признан успешным — в ведомстве заговорили о том, чтобы ввести ЕГЭ по всей стране. Летом тогда экзамен сдавали в 65 регионах России, число вузов, использовавших его результаты, увеличилось до 946. Возросло и количество общеобразовательных предметов, по которым сдавался экзамен. Тем не менее выпускники тех лет сталкивались с рядом проблем: многие вузы, особенно московские топовые, по-прежнему не принимали результаты ЕГЭ. И желающим попасть в них приходилось сдавать вступительные туда, заранее готовясь к формату. Тестовая форма вызывала противодействие учителей, которые указывали, что ответы можно угадать, а значит, проверки знаний не происходит. Ученики, наоборот, жаловались, что задания бывают заметно тяжелее школьной программы или просто отличаются от того, что изучалось на уроках. Против ЕГЭ выступали многие представители вузовского сообщества. Одним из главных противников формата стал ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. Он заявлял, что «ЕГЭ и МГУ — вещи несовместимые», вступал в открытую конфронтацию с Минобразования, утверждая, что на ректоров оказывается «жесткое давление» со стороны чиновников. Поддерживал его и мэр Москвы Юрий Лужков, отказывавшийся принимать участие в эксперименте (потому московские вузы стали принимать результаты ЕГЭ одними из последних) и предлагавший полностью прекратить реформу и вернуться к устоявшейся с советских времен схеме. Фотогалерея Как развивалась карьера ректора МГУ Виктора Садовничего Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «"Если будешь хорошо учиться, далеко пойдешь!" — сказали мне в детстве. Я запомнил это и очень старался учиться»

Виктор Садовничий родился 3 апреля 1939 года в Краснопавловке Харьковской области в рабоче-крестьянской семье. В 1956 году, после окончания восьми классов, он устроился грузчиком на свеклопункт в родном селе. Затем некоторое время работал на шахте Комсомолец в Горловке (Донецкая область) и параллельно учился в вечерней школе, где увлекся математикой. Большую роль в этом сыграл его отец, который помогал в решении сложных задач Фото: Личный архив Виктора Садовничего «Я поступал в университет сложно… послал документы в Белорусскую сельхозакадемию. А мой товарищ, уже начальник участка, говорит: "Ты ведь математик. Поехали в МГУ"»

Успешно сдав вступительные экзамены, в 1958 году Виктор Садовничий поступил на механико-математический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Фото: Личный архив Виктора Садовничего Будущий ректор уделял большое внимание научной деятельности, возглавлял студенческий комитет и комсомольскую организацию, а также несколько раз в месяц подрабатывал, разгружая ночами вагоны. В 1963-м Виктор Садовничий с отличием окончил вуз и продолжил обучение в аспирантуре. Со своей будущей супругой Адой он познакомился тоже в университете — молодые люди были однокурсниками. В день вручения дипломов пара поженилась. Впоследствии дети математиков — две дочери и сын — пошли по стопам родителей Фото: Личный архив Виктора Садовничего В 1967 году Садовничий защитил кандидатскую диссертацию, а в 1974-м получил степень доктора физико-математических наук. На родном факультете прошел путь от ассистента до профессора. Параллельно активно работал в КПСС, входил в парткомы мехмата и МГУ. В 1970-80 годы занимал ответственные посты в приемной комиссии для абитуриентов

На фото: норвежский археолог Тур Хейердал (справа) на встрече с преподавателями МГУ и проректором Виктором Садовничем, 1984 год Фото: Виктор Великжанин / ТАСС В 1980 году Виктор Садовничий был назначен первым заместителем проректора. Пару лет он руководил кафедрой функционального анализа факультета вычислительной математики и кибернетики. В 1982-84 годах ученый занимал должность проректора по группе естественных факультетов, а в течение следующих восьми лет — первого проректора. Кроме того, с 1982 года и по сей день Виктор Садовничий возглавляет кафедру математического анализа Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Главное, что мне удалось сделать сначала, еще до выбора меня ректором, — подписать указ у президента Бориса Николаевича Ельцина об автономии Московского университета»

В 1989 году Виктор Садовничий получил Госпремию СССР за вклад в создание тренажера, имитирующего невесомость в земных условиях. Разработкой аппарата, на котором до сих пор тренируются российские и зарубежные космонавты, с 1970-х занималась объединенная группа научных сотрудников Центра подготовки космонавтов и МГУ. Также благодаря усилиям Садовничего в 1990 году правительство закрепило статус МГУ как самоуправляемого вуза, а в 1992-м его утвердил президент Борис Ельцин (на фото слева) Фото: Александр Чумичев / ТАСС «Страсти в актовом зале МГУ, где проходили выборы, были накалены»

23 марта 1992 года прошли первые в истории МГУ альтернативные выборы ректора. Кандидатов было четверо. Виктор Садовничий получил 70% голосов: ему удалось обойти декана химфака Валерия Лунина, экономиста-аграрника Алексея Емельянова и биохимика Владимира Скулачева. В своей программе Садовничий выступал за самостоятельность вуза и выборность должностных лиц. Позже он трижды переизбирался на безальтернативной основе — в 1996, 2001 и 2005 годах, а затем еще три раза назначался на должность президентом — в 2009, 1014 и 2019 годах

На фото: Виктор Садовничий на празднике «День Первокурсника» 1 сентября 1992 года Фото: Валерий Христофоров / ИТАР-ТАСС В 1994 году Садовничий был избран членом-корреспондентом Российской академии наук (РАН), а в 1997-м — академиком. С 1996-го входит в президиум РАН, с 2008 по 2013 год занимал пост ее вице-президента. Является автором более 800 научных работ, учебников, монографий и пособий

На фото: с генеральным директором ЮНЕСКО Федерико Майором (в центре) на презентации 1-го тома «Россия» альбомной серии «Рисуют дети мира», 1998 год Фото: Виктор Великжанин / ТАСС Ректор МГУ является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и обладателем двух орденов Трудового Красного Знамени. В числе его зарубежных наград — Госпремия Казахстана, ордена Франциска Скорины (Белоруссия), «За заслуги» и Почетного легиона (Франция), Восходящего солнца II степени (Япония), «Данакер» (Киргизия), «За заслуги на дипломатической службе» (Корея), «За бескорыстную службу» (Узбекистан)

На фото: с президентом Франции Жаком Шираком (справа), 2001 год Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото «Трудно поверить, но когда студенты поступали в Московский университет, это считалось, что они входят в храм, и мы как бы на цыпочках туда входили, в общежития или в аудитории. Для меня было главное — это хорошо учиться и стать ученым, я сразу так решил. Это было непросто… Так что я советую всем: если трудно — напрячься и преодолеть, а потом крылья вырастут» Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото Став ректором, Садовничий возобновил традицию празднования Татьяниного дня и сыграл важную роль в возрождении домового храма Святой Татианы, где в советское время размещался студенческий театр МГУ. В 1993 году ученый совет вуза принял решение о восстановлении церкви, однако этому активно сопротивлялись театралы. Только в 1995-м историческое здание было передано РПЦ

На фото: патриарх Московский и всея Руси Алексий II (слева) и ректор МГУ Виктор Садовничий (в центре) на церемонии освящения университетского храма Фото: Коммерсантъ / Михаил Галустов / купить фото «Мы сделали много ошибок в реформах образования и многое упустили»

В начале 2000-х Садовничий выступал против внедрения в России Болонской системы, которая подразумевает разделение специалитета (5 лет обучения) на бакалавриат и магистратуру (4 и 2 года соответственно). Он настаивал, что зарубежные стандарты могут разрушить сложившиеся школы высшего технического и естественнонаучного образования, и поэтому призывал дать вузам возможность самостоятельно решать этот вопрос. Благодаря усилиям ректора в МГУ для многих специальностей сохранялась квалификация «специалист». В 2022 году РФ начала выход из Болонской системы Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев / купить фото С декабря 2002 года Садовничий состоит в «Единой России», является членом ее Высшего совета. Вступление в партию ректор объяснял стремлением к «развитию государственности, образования и науки». На выборах в Госдуму в 2003 году возглавлял московский список ЕР, однако от мандата отказался. В 2012, 2018 и 2024 годах был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах

На фото: Виктор Садовничий (слева) и Владимир Путин на торжественной церемонии открытия нового здания Фундаментальной библиотеки МГУ, 2005 год Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото «В жизни я не спорщик, я скорее предлагаю посмотреть, у кого что получится. И своими результатами я многих убедил»

Также Садовничий выступал против Единого государственного экзамена (ЕГЭ), объясняя, что он «таит в себе очень много случайностей» и не может являться основой для поступления в вуз. В 2006 году ректор заявил, что МГУ не будет учитывать ЕГЭ в рамках вступительной кампании, однако позже все-таки согласился суммировать его результаты с баллами, полученными абитуриентами в рамках традиционных экзаменов Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников / купить фото «Юрий Михайлович Лужков (на фото справа) как-то мне сказал: мы с тобой одной закалки — хозяйственники. То есть я так же понимаю хозяйство в Москве, как ты понимаешь в университете»

В 2008 году Садовничий стал Почетным гражданином Москвы, а спустя год получил знак отличия «За заслуги перед Москвой». Также он удостоен звания почетного доктора множества российских и зарубежных университетов, входит в состав редколлегий ведущих отечественных и международных научных журналов по математике и информатике Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото За время руководства Виктора Садовничего кампус МГУ увеличился вдвое, были построены Фундаментальная библиотека, Шуваловский и Ломоносовский корпуса, Медицинский научно-образовательный центр, Университетская гимназия и новое общежитие. Ректор внес существенный вклад и в поддержку коллектива вуза. По его инициативе были учреждены премии им. И. И. Шувалова (вручается молодым ученым с 1993 года) и им. М. В. Ломоносова за педагогическую деятельность (с 1992 года), звания «Заслуженный преподаватель», «Заслуженный научный сотрудник» и «Заслуженный работник» МГУ, а также восстановлено почетное звание «Заслуженный профессор», существовавшее до революции Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото «Я был избран ректором на альтернативной основе и четыре раза избирался по тысяче человек тайным голосованием. Затем был принят закон в стране, и уже в сотне университетов назначаются ректоры. Что прикажешь — не подчиняться закону? Хотите, я сейчас могу собрать совет, проголосовать — будет единогласно. Только вопрос: я же не могу закон нарушить»,— комментировал Виктор Садовничий в 2019 году письмо инициативной группы МГУ в поддержку возвращения выборов ректора университета

На фото: с президентом Владимиром Путиным (слева) на церемонии вручения госнаград, 2019 год Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото В январе 2022 года Виктор Садовничий заявил о скором окончании пандемии Covid-19. Прогноз был основан на математической модели, учитывавшей принимаемые в России меры по борьбе с распространением вируса. После начала спецоперации на Украине ректор МГУ выступил в поддержку действий российского руководства, за что был лишен звания почетного профессора Харьковского и Днепровского университетов

На фото: со спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото «Я здесь всю жизнь. Нигде больше я не был. У меня одно место работы. Всю жизнь. Для меня МГУ — это все!» Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото «В МГУ с давних времен было 16 факультетов. Было другое время, очень укрупненные специальности. Факультеты — прекрасные, научного направления. Но жизнь потребовала давать ответы на вызовы. Возникли новые науки, возникла потребность в новых специалистах, фундаментально подготовленных, но все-таки ориентированных на практику»

За время ректорства Виктора Садовничего в МГУ было создано более 20 новых факультетов (сейчас их 41). Первым был открыт факультет фундаментальной медицины в 1992 году. Кроме того, у университета появились филиалы за рубежом — в Астане, Ташкенте, Баку, Душанбе, Ереване и словенском Копере Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Следующая фотография 1 / 20 «"Если будешь хорошо учиться, далеко пойдешь!" — сказали мне в детстве. Я запомнил это и очень старался учиться»

Министр образования и науки Андрей Фурсенко и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Любовь Глебова в 2010 году

Узаконенный единый В Минобрнауки рассчитывали, что в 2005-м экзамены в новом формате сдадут во всех регионах страны. Но участвовать в эксперименте отказывались не только Москва. Местные власти ряда регионов заявляли, что будут проводить ЕГЭ, только если его зафиксируют как обязательный для всех в федеральных законах и правительственных постановлениях. Это произошло в 2007-м. В закон «Об образовании» был внесен ряд связанных с ЕГЭ поправок. Он стал обязательным для всех выпускников 11-го класса, которые собирались поступать в дальнейшем в вуз. Чтобы получить аттестат, необходимо было сдать ЕГЭ по русскому и по математике. Для поступления в вуз выпускники должны были отныне предоставлять в учреждения результаты ЕГЭ еще по нескольким предметам — в зависимости от того, какое направление они выбрали для дальнейшего обучение. Так, на экономику нужно было сдавать обществознание и математику, а в медицинский вуз требовались экзамены по химии и биологии. Обязательными для поступления на все специальности стал русский язык. Некоторые вузы, впрочем, получили право проводить дополнительные вступительные испытания. Среди них — театральные и музыкальные университеты, а также вузы «с особым статусом» — МГУ, СПБГУ, МГИМО. Отличников лишили льгот и обязали сдавать ЕГЭ на общих основаниях.

Сам экзамен теперь назначили в фиксированные даты, одинаковые для всей страны, и оценивали по стобалльной шкале. Вступление в 2007 году поправок в силу было отложено на пару лет, но уже летом 2008-го экзамен сдавали более 1 млн выпускников.

Ответить нельзя угадать Вместе с ужесточением условий сдачи менялось и наполнение экзамена. Так, в 2015 году в экзаменах по иностранному языку появилась устная часть. Также было введено итоговое сочинение. Его пишут в конце первого полугодия в 11 классе — зачет на этом экзамене необходим для допуска к ЕГЭ. Таким образом, по словам образовательных чиновников, проверяются знания школьников по литературе и умение правильно формулировать мысли. Тогда же произошло разделение математики на профильный и базовый уровни. Профильную математику сдают для поступления в вуз технической и экономической направленности. Всем остальным достаточно написать базовый экзамен. Обойтись вообще без математики не получится — без сдачи предмета аттестат о среднем образовании не выдадут. К 2017 году из экзаменов полностью убрали первую часть с выбором ответа. Таким образом в ЕГЭ не осталось тестовой составляющей, и просто угадать ответ стало невозможно. Тем не менее экзамен продолжают критиковать. Одна из основных претензий: растет число частных репетиторов и специализированных коммерческих курсов, готовящих к ЕГЭ. На официальном уровне при этом транслируется позиция, что готовиться к ЕГЭ специально не надо и сдать его могут все, кто качественно освоил школьную программу. По этой причине в расписании не выделяется отдельных часов для подготовки к экзамену, и учителя вынуждены либо разбирать форматные задания в ущерб основной программе, либо вообще игнорировать подготовку к ЕГЭ, хотя от него зависит не только будущее учеников, но и позиция школ в рейтингах и даже их зарплата. Нередко поступают жалобы на расхождения в школьной программе и в вопросах ЕГЭ. В 2024 году президент поручил скоординировать «содержание образования и вопросы на экзаменах». Через год в правительстве отчитались о проделанной работе, однако учителя продолжают находить несовпадения. Например, между вопросами ЕГЭ и единым учебником истории. Родители вынуждены тратить деньги на оплату дополнительных занятий, без которых сдать экзамен на баллы, достаточные для поступления в вуз (особенно на бюджетные, то есть бесплатные места), почти нереально. Позволить такие расходы также может далеко не каждая семья. “Ъ” нашел тех, кто сдавал ЕГЭ за другого человека А сейчас в Минпросвещения обсуждается инициатива, которая, по словам экспертов, может только усугубить зависимость успеха на экзамене от дополнительных занятий. В ведомстве намерены запретить выкладывать в интернет — в неофициальных источниках — разборы решений заданий ЕГЭ прошлых лет. Да и просто сами задания. Пока предложение на стадии «педагогической экспертизы», однако в случае его принятия из интернета пропадут многочисленные материалы для подготовки. Именно их нередко штудируют к экзаменам мотивированные школьники, не имеющие финансовой возможности пойти на курсы.

Испытание для психики Еще один повод для критики ЕГЭ — повышенный стресс для школьников. Перед началом каждого экзамена организаторы зачитывают инструкцию, где содержится фраза «ЕГЭ — лишь одно из жизненных испытаний, которое вам предстоит пройти». Как показывает практика, стресса она не снижает. В СМИ ежегодно перед ЕГЭ публикуют инструкции, как успокоиться на экзамене. Но это тоже не очень помогает. И после ЕГЭ медиа заполняют истории о детях, совершивших суицид из-за плохих результатов. Официальной статистики нет, как не было ее и в те годы, когда экзамены проходили по старым правилам. Однако эксперты, педагоги и школьники солидарны в том, что из-за ЕГЭ на детей оказывается большое давление. Во-первых, от экзамена, к которому многие готовятся несколько лет, зависит, поступишь ли ты в выбранный университет, а именно это в школьном возрасте ощущается как одна из главных гарантий успешной карьеры и счастливого и обеспеченного будущего. Волнение усиливают ожидания со стороны родителей, которые вкладываются в репетиторов в надежде, что ребенок поступит на бюджет и не придется платить за высшее образование (которое, конечно, дороже, чем курсы подготовки к ЕГЭ). Нагнетать обстановку могут и школьные учителя, которым важны результаты выпускников для поддержания рейтинга школ и получения финансирования. Одним из главных факторов стресса является также и всего одна попытка сдать экзамен — попытать счастье второй раз можно не раньше, чем через год. Точнее, можно было до февраля 2024 года, когда исправить ситуацию решил лично президент. В обращении к Федеральному собранию он предложил «дать одиннадцатиклассникам второй шанс», то есть разрешить пересдавать один из экзаменов на выбор сразу — тем же летом, пока приемная кампания еще не закончилась. Рособрнадзор сразу же пообещал удовлетворить пожелания главы государства прямо в текущем году — ради этого комитет даже изменил уже сформированный график экзаменов. (Любопытно, что ранее, в 2022-м, законопроект, который разрешал бы школьникам пересдать ЕГЭ в течение месяца, если их не устроил полученный результат, уже вносили в Госдуму депутаты от фракции «Новые люди». Но тогда в Рособрнадзоре заявили, что не поддерживают инициативу, и назвали содержащиеся в документе предложения избыточными.) Как старшеклассников хотят мотивировать сдавать больше предметов Инициативу с радостью встретили в педагогическом и экспертном сообществе, признав, что это поможет школьникам меньше волноваться. Однако в итоге Рособрнадзор самостоятельно формировал порядок и механизм пересдачи и решил, что выбирать между результатами первой и второй попыток будет нельзя. То есть если результат пересдачи окажется хуже, учитываться вузом все равно будут он. Мера оказалась популярной лишь у тех, кто с первого раза экзамен провалил совсем — из пришедших на пересдачу, таких было больше половины. Так что благодаря изменениям уровень стресса на экзамене вряд ли снизился, и второй шанс скорее дали не всем одиннадцатиклассникам, а только двоечникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Высокобалльники регионам С 2018 года на ЕГЭ не было замечено ни одного «слива» материалов. Нарушения при написании строго фиксируются, и Рособрнадзор ежегодно проводит мониторинг претензий прошедшей экзаменационной кампании. С каждым годом их все меньше, и, кажется, уже все признают, что экзамен действительно прозрачен — нельзя списать или купить ответы. А за высокими баллами всегда стоит труд ученика (пусть и при участии репетиторов). Поступление в вузы также проходит по единым правилам: тратить деньги на дорогу в другой регион не приходится, теперь заявления в вуз подают на портале «Госуслуги». Распространение онлайн-занятий сделало возможным и доступ к лучшим преподавателям и качественным занятиям для школьников со всей страны (конечно, если их родители располагают средствами). Идея равного доступа к высшему образованию школьникам из регионов, которую лелеяли создатели ЕГЭ, в принципе достигнута. Согласно официальной статистике, в 2024 году бюджетные места в московских вузах были на 43% заняты студентами из регионов. Выпускники школ из Москвы и области получили оставшиеся 57% мест, и этот показатель ниже среднего по регионам. В целом по стране заполняемость бюджетных мест в вузах местными составляет 65%. Проще говоря, у московских школьников меньше шансов попасть на бюджет у себя дома, чем у выпускников других областей и краев. Однако на государственном уровне это уже не воспринимается как плюс. Так, большинство бюджетных мест стараются распределять в региональные вузы (на них приходилось 73% бюджета в прошлую приемную кампанию, оставшиеся 27% отдали Москве и Санкт-Петербургу). Но выпускники из регионов все равно стараются попасть в столицу и готовы ради этого платить за учебу, даже если проходят по баллам на бюджет в «домашний» университет. В итоге подавляющее большинство высокобалльников, то есть сильных выпускников, оказывается в Москве. В Минобрнауки активно пытаются переломить эту тенденцию — в том числе с помощью сокращения платных мест в вузах. В ведомстве объясняют, что это необходима для успешного территориального развития. Сейчас уехавшие в столицу учиться редко возвращаются домой, получив диплом, а надо, чтобы они оставались в регионе. Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и вовсе выступила за то, чтобы ограничить прием студентов из регионов. Прошлой весной она предложила поставить задачу — в течение пяти лет набирать ровно столько абитуриентов, сколько необходимо рынку по нужным специальностям. «Остальные пусть учатся у себя дома»,— заключила она. Впрочем, идея пока не реализована.