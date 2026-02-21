«Лишь одно из жизненных испытаний»
Четверть века назад у российских школьников появился ЕГЭ
В середине февраля 2001 года правительство объявило о начале эксперимента по введению единого госэкзамена — для начала в пяти регионах страны. Летом того же года экзамен написали 30 тыс. школьников. Спустя четверть века ЕГЭ ежегодно сдают около 700 тыс. человек. Это финальный аккорд для всех, кто продержался 11 лет в школе или намерен попытаться попасть в вуз после училища или колледжа. Тем временем споры о вреде или пользе такого формата не прекращаются. «Ъ» вспоминает, что послужило причиной появления ЕГЭ и с какими проблемами образовательные чиновники и школьники столкнулись тогда и сталкиваются до сих пор.
Министр образования России Владимир Филиппов (слева) и ректор Московского Государственного университета им.М.В.Ломоносова (МГУ) Виктор Садовничий в 2003 году
Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ
16 февраля 2001 года — дата первого упоминания ЕГЭ в официальных документах. Именно тогда вышло постановление правительства России «Об организации эксперимента по введению единого государственного экзамена». В нем объяснялась и суть предстоящих изменений: «Совмещение государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений и вступительных испытаний для поступления в образовательные учреждения высшего профессионального образования». То есть по окончании 11 класса школьником теперь предлагалось вместо выпускных экзаменов, а затем вступительных сдавать только выпускные, но специального формата. А по их итогам вузы должны были выбирать себе студентов. И стало так. Но не сразу, не везде и не совсем.
Унификация выхода-входа
После распада СССР стандарты советского образования, единые для всей страны, были отменены. Из-за этого на уровне регионов и даже отдельных школ появилась возможность самостоятельно принимать решение о формате выпускных экзаменов для оканчивающих старшую школу. В 1990-е появились экзамены по выбору — русский язык и математика были обязательными, часть испытаний зависела от профиля класса: в гуманитарных обязательно сдавали историю, в технических — физику. Но результаты этих экзаменов влияли только на оценки в аттестате. Вузы устраивали свои испытания для абитуриентов. Их количество и направленность устанавливали сами учреждения — в зависимости от направления. Те, кто окончил школу с отличием и получил медаль, имели право сдать всего один вступительный экзамен в институт.
При этом в разных школах требования заметно отличались, и медаль имели ученики с несопоставимым уровнем знаний.
Структура вступительных экзаменов, подходы к оценке и проверке результатов также были задачей университетов. Поэтому экзамены по одним и тем же предметам в зависимости от вуза серьезно разнились, и распространенность получили вузовские курсы, которые готовили к поступлению именно в него. Курсы были платными и в некоторых случаях гарантировали успех.
Еще одной проблемой была необходимость лично приезжать на вступительные экзамены, если университет находился в другом регионе: абитуриенты были вынуждены самостоятельно оплачивать дорогу и жилье. В итоге на поступление в тот или иной вуз влияло огромное количество факторов, большинство которых никак не были связаны со знаниями и умениями абитуриентов. И в правительстве начали задумываться о том, как стандартизировать процедуру и уравнять шансы выпускников на высшее образование.
Первый заместитель министра образования России Виктор Болотов в 2003 году
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Отцы-составители
Старту эксперимента с ЕГЭ предшествовала долгая подготовительная работа на уровне Министерства образования. Тогда им руководил Владимир Филиппов. С его вступления на эту должность в 1999-м в ведомстве началась массовая реформа, связанная с введением образовательных стандартов и унификацией системы образования. Одним из ее элементов должны были стать и одинаковые для всей страны экзамены. Господин Филиппов не раз упоминал в интервью, что одной из главных задач Минобразования на тот момент было сделать возможным поступление школьников из регионов в столичные топовые вузы. «Пропорции поменялись принципиально. В советское время в Москве в университетах было примерно 25% москвичей и 75% иногородних. На 1999 год пропорция изменилась ровно наоборот. 75% в московских вузах было жителей Москвы и 25% — со стороны. Как будто мы МГУ, МАИ, МЭИ, Бауманку построили только для москвичей!» — сетовал министр.
«Отцом ЕГЭ», однако, считается заместитель министра образования Виктор Болотов. Именно он курировал в ведомстве создание экзаменационных материалов и разработку механизма проведения испытаний в новом формате. По его словам, идея объединить выпускные и вступительные экзамены появилась в 1999 году, чтобы дети «не маялись два раза дурью, сдавая сначала по школьной программе экзамен в школе, а затем по этой же школьной программе экзамен в вузе».
При этом господин Болотов любит вспоминать, что идея не нашла поддержки и у тех, кто зарабатывал на продаже мест в вузах и золотых медалей, и у тех, кто этим пользовался, «разводя коррупционные схемы».
Владимир Филиппов также отмечал, что против введения стандартизированного экзамены выступали многие учителя и директора школ, так как их работа становилась «видной другим». То есть можно было оценить, насколько качественно они подготовили выпускников.
Одной из задач Болотова было объединить команды преподавателей-предметников из школ и вузов, чтобы те могли совместно разработать экзаменационные материалы. По его словам, учителя математики и естественных наук быстро договорились о том, как и что надо проверять, а вот историки долго спорили, поэтому разработка материалов для этих экзаменов заняла заметно больше времени.
Задания готовились в новом, необычном формате — тестовом. Экзамены по всем предметам состояли из трех частей.
- Первая предполагала вопросы с выбором одного ответа из нескольких уже сформулированных вариантов — тот самый тест, который, по мнению критиков формата ЕГЭ, превращал испытание в «угадайку», так как указать правильный вариант можно было случайно.
- Во второй части задача усложнялась: на поставленный закрытый вопрос вариантов ответа уже не предлагалось, и нужно было самостоятельно вписать нужное слово или число. Либо из предложенных вариантов следовало выбрать сразу несколько, но их число не было фиксированным.
- Третья часть подразумевала развернутые ответы — решение задач или написание сочинений.
Сдавать экзамен было предложено на специальных бланках, которые потом сканируют и проверяются автоматически на компьютере по заданному ключу — таким образом удается избежать влияния человеческого фактора и сделать оценивание более объективным. И если с первой и второй частью госэкзамена реализовать такую идею можно было без проблем, третью, как четверть века назад, так и сейчас, проверяют люди. Прошедшие специальную подготовку учителя со статусом эксперта ЕГЭ делают ручную выверку в соответствии со строгими критериями. Минимизировать субъективность пытаются за счет проверки ответов сразу несколькими (обычно двумя) экспертами независимо друг от друга. При несовпадении выставленных баллов выбор делается в пользу ученика. С проверкой третьей части можно не согласиться и подать апелляцию. Тогда работу перепроверит еще одна группа экспертов — это дает шанс повысить балл.
Как проходит тестирование
Поступательные экзамены
В первый год эксперимента, летом 2001-го, в пилотном проекте участвовали пять регионов — Марий Эл, Чувашия, Якутия, Ростовская и Самарская области. Их руководство выразило желание провести эксперимент, а также показало готовность к внедрению формата. Экзамены проводились в два тура: первый (школьный) в июне — для выпускников школ 2001 года, второй (вузовский) в июле — для иногородних абитуриентов из числа выпускников школ прошлых лет. Школы должны были проставить оценки в аттестат на основе результатов ЕГЭ, а местные вузы могли засчитывать их как вступительный экзамен.
Сдать ЕГЭ можно было по восьми предметам — русскому языку, математике, биологии, физике, истории, химии, обществознанию и географии. В эксперименте приняли участие более 30 тыс. человек и около 50 государственных вузов. При этом ректоры могли отказаться от участия в эксперименте — в этом случае выпускники вынуждены были сдавать еще и внутренний вузовский экзамен, хотя они уже написали ЕГЭ.
В следующем учебном году, летом 2002-го, количество участвующих в пилоте субъектов увеличилось до 16: его сдавали выпускники 8400 школ, они могли поступить с его помощью в 117 вузов. В 2003 году в эксперимент зашли 47 регионов. Экзамен провели 18,5 тыс. российских школ. Выросло и число вузов, набиравших студентов на основании итогов экзамена,— до 245.
К 2004 году эксперимент был признан успешным — в ведомстве заговорили о том, чтобы ввести ЕГЭ по всей стране.
Летом тогда экзамен сдавали в 65 регионах России, число вузов, использовавших его результаты, увеличилось до 946. Возросло и количество общеобразовательных предметов, по которым сдавался экзамен.
Тем не менее выпускники тех лет сталкивались с рядом проблем: многие вузы, особенно московские топовые, по-прежнему не принимали результаты ЕГЭ. И желающим попасть в них приходилось сдавать вступительные туда, заранее готовясь к формату. Тестовая форма вызывала противодействие учителей, которые указывали, что ответы можно угадать, а значит, проверки знаний не происходит. Ученики, наоборот, жаловались, что задания бывают заметно тяжелее школьной программы или просто отличаются от того, что изучалось на уроках.
Против ЕГЭ выступали многие представители вузовского сообщества. Одним из главных противников формата стал ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. Он заявлял, что «ЕГЭ и МГУ — вещи несовместимые», вступал в открытую конфронтацию с Минобразования, утверждая, что на ректоров оказывается «жесткое давление» со стороны чиновников. Поддерживал его и мэр Москвы Юрий Лужков, отказывавшийся принимать участие в эксперименте (потому московские вузы стали принимать результаты ЕГЭ одними из последних) и предлагавший полностью прекратить реформу и вернуться к устоявшейся с советских времен схеме.
Как развивалась карьера ректора МГУ Виктора Садовничего
В 2004 году Владимир Филиппов уходит с поста главы Минобразования, а само ведомство переименовывают в Минобрнауки. Его место занимает Андрей Фурсенко, от которого помимо дальнейшего распространения ЕГЭ ждут, что он решит проблемы с организацией экзамена: установит порядок проведения, настроит обработку результатов, придумает, как исключить коррупцию. До прихода в ведомство господин Фурсенко работал в сфере стратегических разработок и к ЕГЭ относился скептически.
Во время первых интервью в новом статусе он не раз заявлял, что в образовании важен личностный подход, которого в Едином госэкзамене нет. Однако вскоре министр меняет позицию.
Тогда же президент России Владимир Путин говорит в послании Федеральному собранию, что важно соблюдать прозрачность процедуры государственной проверки знаний, и это воспринимается, как поддержка ЕГЭ.
Создается подведомственная Минобрнауки структура — Рособрнадзор, в задачи которой входит контроль за качеством образования, а также организация процесса проведения и проверки ЕГЭ. Первым ее руководителем становится Виктор Болотов, он занимает этот пост на протяжении четырех лет.
Министр образования и науки Андрей Фурсенко и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Любовь Глебова в 2010 году
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Узаконенный единый
В Минобрнауки рассчитывали, что в 2005-м экзамены в новом формате сдадут во всех регионах страны. Но участвовать в эксперименте отказывались не только Москва. Местные власти ряда регионов заявляли, что будут проводить ЕГЭ, только если его зафиксируют как обязательный для всех в федеральных законах и правительственных постановлениях. Это произошло в 2007-м.
В закон «Об образовании» был внесен ряд связанных с ЕГЭ поправок. Он стал обязательным для всех выпускников 11-го класса, которые собирались поступать в дальнейшем в вуз. Чтобы получить аттестат, необходимо было сдать ЕГЭ по русскому и по математике. Для поступления в вуз выпускники должны были отныне предоставлять в учреждения результаты ЕГЭ еще по нескольким предметам — в зависимости от того, какое направление они выбрали для дальнейшего обучение. Так, на экономику нужно было сдавать обществознание и математику, а в медицинский вуз требовались экзамены по химии и биологии. Обязательными для поступления на все специальности стал русский язык.
Некоторые вузы, впрочем, получили право проводить дополнительные вступительные испытания. Среди них — театральные и музыкальные университеты, а также вузы «с особым статусом» — МГУ, СПБГУ, МГИМО.
- Отличников лишили льгот и обязали сдавать ЕГЭ на общих основаниях.
- Сам экзамен теперь назначили в фиксированные даты, одинаковые для всей страны, и оценивали по стобалльной шкале.
Вступление в 2007 году поправок в силу было отложено на пару лет, но уже летом 2008-го экзамен сдавали более 1 млн выпускников.
Несовершенно секретно
Массовость экзамена привела к ряду проблем, не возникавших ранее. Главной оказалась разница часовых поясов. Вплоть до 2013 года разные варианты заданий ЕГЭ выпускались для четырех региональных зон — Центp, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Часовых поясов, однако, в стране 11, поэтому у выпускников западных регионов возникло преимуществ перед восточными: они могли узнать, какие были вопросы, заранее, потому что материалы нередко сливались в интернет еще до того, как экзамен успевали написать во всех часовых поясах зоны.
Рассекречивали материалы и учителя, и администрация школ, и ученики. Не останавливало школьников от сливов вариантов даже то, что в случае разоблачения результаты их работ аннулировали.
Поворотным оказался 2013 год. Тогда на ЕГЭ было зафиксировано больше всего нарушений. Утечка материалов ЕГЭ произошла прямо из Минобрнауки: почта ведомства, где хранились версии, была взломана, в сеть попало около четверти всех вариантов по русскому языку. В 2013-м число стобалльников по всей России превысило 10 тыс. человек. При этом в 2012 и 2014 году 100 баллов получили только 3,5 тыс. учащихся.
Тогда же в Дагестане заметили, что около 1,5 тыс. выпускников из Махачкалы сменили прописку и прикрепились к сельским школам в расчете на то, что там контроль проверяющих будет не столь жестким. Хотя и ранее на протяжении нескольких лет руководители московских вузов не раз жаловались, что из республик Северного Кавказа приезжают абитуриенты со стобалльными результатами ЕГЭ, которые потом оказываются неспособными осваивать программу вуза.
В итоге в 2013 году с должности сняли главу Рособрнадзора — тогда им был Иван Муравьев — по причине «неудовлетворительной работы».
Его место занял нынешний Министр просвещения Сергей Кравцов.
Уже в 2014-м на входах во все пункты проведения экзаменов устанавливались металлодетекторы, чтобы на испытание нельзя было пронести телефоны, микронаушники и фотоаппараты. Однако почти ежегодно возникают ситуации, когда слишком чувствительные детекторы срабатывают на элементы одежды. В 2018-м и 2024-м выпускницы жаловались, что «пищали» металлические вставки в бюстгальтере, снять которые нельзя — это не ремень или часы.
Тогда же, в 2014 году, в классах начали устанавливать камеры для отслеживания обстановки на экзамене. Видео в режиме реального времени транслируется на специализированный портал, доступ к которому есть у специально обученных экспертов-наблюдателей. Они фиксируют нарушения в процессе проведения экзамена. В первую очередь — не списывают ли выпускники со шпаргалок или друг у друга. Также обращается внимание и на поведение организаторов ЕГЭ (ими являются сотрудники школ): не подсказывают ли они сдающим и не отступают ли от регламента процедуры. В последнее время к фиксации нарушений привлекают ИИ, но затем его данные проходят верификацию.
ЕГЭ на фоне пандемии
Изменилась и система доставки экзаменационных материалов. Первоначально они печатались централизованно и попадали в пункты проведения экзаменов (ППЭ) в запечатанных опломбированных конвертах. Но при таком алгоритме оставался риск вскрытия конвертов и слива материалов. Поэтому постепенно все классы, в которых проводится ЕГЭ, оснастили принтерами и компьютерами со специальным программным обеспечением. Теперь за несколько минут до начала экзамена комплект заданий поступает в электронном формате и печатается на месте.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Ответить нельзя угадать
Вместе с ужесточением условий сдачи менялось и наполнение экзамена. Так, в 2015 году в экзаменах по иностранному языку появилась устная часть. Также было введено итоговое сочинение. Его пишут в конце первого полугодия в 11 классе — зачет на этом экзамене необходим для допуска к ЕГЭ. Таким образом, по словам образовательных чиновников, проверяются знания школьников по литературе и умение правильно формулировать мысли. Тогда же произошло разделение математики на профильный и базовый уровни. Профильную математику сдают для поступления в вуз технической и экономической направленности. Всем остальным достаточно написать базовый экзамен. Обойтись вообще без математики не получится — без сдачи предмета аттестат о среднем образовании не выдадут.
К 2017 году из экзаменов полностью убрали первую часть с выбором ответа. Таким образом в ЕГЭ не осталось тестовой составляющей, и просто угадать ответ стало невозможно. Тем не менее экзамен продолжают критиковать. Одна из основных претензий: растет число частных репетиторов и специализированных коммерческих курсов, готовящих к ЕГЭ.
На официальном уровне при этом транслируется позиция, что готовиться к ЕГЭ специально не надо и сдать его могут все, кто качественно освоил школьную программу.
По этой причине в расписании не выделяется отдельных часов для подготовки к экзамену, и учителя вынуждены либо разбирать форматные задания в ущерб основной программе, либо вообще игнорировать подготовку к ЕГЭ, хотя от него зависит не только будущее учеников, но и позиция школ в рейтингах и даже их зарплата. Нередко поступают жалобы на расхождения в школьной программе и в вопросах ЕГЭ. В 2024 году президент поручил скоординировать «содержание образования и вопросы на экзаменах». Через год в правительстве отчитались о проделанной работе, однако учителя продолжают находить несовпадения. Например, между вопросами ЕГЭ и единым учебником истории.
Родители вынуждены тратить деньги на оплату дополнительных занятий, без которых сдать экзамен на баллы, достаточные для поступления в вуз (особенно на бюджетные, то есть бесплатные места), почти нереально. Позволить такие расходы также может далеко не каждая семья.
А сейчас в Минпросвещения обсуждается инициатива, которая, по словам экспертов, может только усугубить зависимость успеха на экзамене от дополнительных занятий. В ведомстве намерены запретить выкладывать в интернет — в неофициальных источниках — разборы решений заданий ЕГЭ прошлых лет. Да и просто сами задания. Пока предложение на стадии «педагогической экспертизы», однако в случае его принятия из интернета пропадут многочисленные материалы для подготовки. Именно их нередко штудируют к экзаменам мотивированные школьники, не имеющие финансовой возможности пойти на курсы.
Испытание для психики
Еще один повод для критики ЕГЭ — повышенный стресс для школьников. Перед началом каждого экзамена организаторы зачитывают инструкцию, где содержится фраза «ЕГЭ — лишь одно из жизненных испытаний, которое вам предстоит пройти». Как показывает практика, стресса она не снижает. В СМИ ежегодно перед ЕГЭ публикуют инструкции, как успокоиться на экзамене. Но это тоже не очень помогает. И после ЕГЭ медиа заполняют истории о детях, совершивших суицид из-за плохих результатов. Официальной статистики нет, как не было ее и в те годы, когда экзамены проходили по старым правилам. Однако эксперты, педагоги и школьники солидарны в том, что из-за ЕГЭ на детей оказывается большое давление.
Во-первых, от экзамена, к которому многие готовятся несколько лет, зависит, поступишь ли ты в выбранный университет, а именно это в школьном возрасте ощущается как одна из главных гарантий успешной карьеры и счастливого и обеспеченного будущего. Волнение усиливают ожидания со стороны родителей, которые вкладываются в репетиторов в надежде, что ребенок поступит на бюджет и не придется платить за высшее образование (которое, конечно, дороже, чем курсы подготовки к ЕГЭ). Нагнетать обстановку могут и школьные учителя, которым важны результаты выпускников для поддержания рейтинга школ и получения финансирования.
Одним из главных факторов стресса является также и всего одна попытка сдать экзамен — попытать счастье второй раз можно не раньше, чем через год. Точнее, можно было до февраля 2024 года, когда исправить ситуацию решил лично президент. В обращении к Федеральному собранию он предложил «дать одиннадцатиклассникам второй шанс», то есть разрешить пересдавать один из экзаменов на выбор сразу — тем же летом, пока приемная кампания еще не закончилась. Рособрнадзор сразу же пообещал удовлетворить пожелания главы государства прямо в текущем году — ради этого комитет даже изменил уже сформированный график экзаменов. (Любопытно, что ранее, в 2022-м, законопроект, который разрешал бы школьникам пересдать ЕГЭ в течение месяца, если их не устроил полученный результат, уже вносили в Госдуму депутаты от фракции «Новые люди». Но тогда в Рособрнадзоре заявили, что не поддерживают инициативу, и назвали содержащиеся в документе предложения избыточными.)
Инициативу с радостью встретили в педагогическом и экспертном сообществе, признав, что это поможет школьникам меньше волноваться. Однако в итоге Рособрнадзор самостоятельно формировал порядок и механизм пересдачи и решил, что выбирать между результатами первой и второй попыток будет нельзя. То есть если результат пересдачи окажется хуже, учитываться вузом все равно будут он. Мера оказалась популярной лишь у тех, кто с первого раза экзамен провалил совсем — из пришедших на пересдачу, таких было больше половины. Так что благодаря изменениям уровень стресса на экзамене вряд ли снизился, и второй шанс скорее дали не всем одиннадцатиклассникам, а только двоечникам.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Высокобалльники регионам
С 2018 года на ЕГЭ не было замечено ни одного «слива» материалов. Нарушения при написании строго фиксируются, и Рособрнадзор ежегодно проводит мониторинг претензий прошедшей экзаменационной кампании. С каждым годом их все меньше, и, кажется, уже все признают, что экзамен действительно прозрачен — нельзя списать или купить ответы. А за высокими баллами всегда стоит труд ученика (пусть и при участии репетиторов). Поступление в вузы также проходит по единым правилам: тратить деньги на дорогу в другой регион не приходится, теперь заявления в вуз подают на портале «Госуслуги». Распространение онлайн-занятий сделало возможным и доступ к лучшим преподавателям и качественным занятиям для школьников со всей страны (конечно, если их родители располагают средствами).
Идея равного доступа к высшему образованию школьникам из регионов, которую лелеяли создатели ЕГЭ, в принципе достигнута.
Согласно официальной статистике, в 2024 году бюджетные места в московских вузах были на 43% заняты студентами из регионов. Выпускники школ из Москвы и области получили оставшиеся 57% мест, и этот показатель ниже среднего по регионам. В целом по стране заполняемость бюджетных мест в вузах местными составляет 65%. Проще говоря, у московских школьников меньше шансов попасть на бюджет у себя дома, чем у выпускников других областей и краев.
Однако на государственном уровне это уже не воспринимается как плюс. Так, большинство бюджетных мест стараются распределять в региональные вузы (на них приходилось 73% бюджета в прошлую приемную кампанию, оставшиеся 27% отдали Москве и Санкт-Петербургу).
Но выпускники из регионов все равно стараются попасть в столицу и готовы ради этого платить за учебу, даже если проходят по баллам на бюджет в «домашний» университет.
В итоге подавляющее большинство высокобалльников, то есть сильных выпускников, оказывается в Москве.
В Минобрнауки активно пытаются переломить эту тенденцию — в том числе с помощью сокращения платных мест в вузах. В ведомстве объясняют, что это необходима для успешного территориального развития. Сейчас уехавшие в столицу учиться редко возвращаются домой, получив диплом, а надо, чтобы они оставались в регионе.
Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и вовсе выступила за то, чтобы ограничить прием студентов из регионов. Прошлой весной она предложила поставить задачу — в течение пяти лет набирать ровно столько абитуриентов, сколько необходимо рынку по нужным специальностям. «Остальные пусть учатся у себя дома»,— заключила она. Впрочем, идея пока не реализована.
И ничего взамен
Если с 2001 по 2008 год на разных уровнях власти предлагалось ЕГЭ не вводить, то с 2009-го постоянно поднимается вопрос о его отмене. Политики используют эту тему в своих программах и в предвыборных кампаниях. В Госдуму регулярно вносятся соответствующие законопроекты. Это происходило в 2011-м, 2016-м и 2023 годах, но неизменно инициативы отклонялись после первого чтения. Последнюю попытку парламентарии предприняли летом 2024 года, и тоже безрезультатно.
Один из главных критиков формата ЕГЭ в нынешнем созыве Госдумы — первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин (КПРФ). При рассмотрении законопроектов, связанных с изменениями в образовательной политике, он неизменно отмечает, что вся фракция выступает против проверки знаний в формате ЕГЭ, однако признает, что в ближайшее время отменить экзамен вряд ли удастся.
Нынешний глава Рособрнадзора Анзор Музаев не раз заявлял, что отказ от ЕГЭ возможен только в том случае, если появится достойная альтернатива. «Взамен предложить пока никто ничего не может»,— заключил он.
В 2026 году основной период ЕГЭ стартует 1 июня. Выпускники школ в этом году помимо обязательных русского языка и математики выбирают еще из девяти предметов. А на ЕГЭ по иностранному языку можно помимо английского сдавать еще четыре языка, в том числе китайский.