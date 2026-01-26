Секс, наркотики, ответы для ЕГЭ

Минпросвещения намерено приравнять ответы на задания ЕГЭ, ОГЭ, федеральных учебников и Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) к информации о способах суицида, рецептах изготовления наркотиков и пропаганде гомосексуальности. Такой законопроект уже подготовлен для педагогической экспертизы. Если его примут, то популярные у школьников сайты с «готовыми домашними заданиями» будут блокироваться. Также запрещено будет публиковать задания ОГЭ, ЕГЭ и ВсОШ прошлых лет. Опрошенные “Ъ” эксперты опасаются, что это помешает добросовестным школьникам готовиться к экзаменам и олимпиадам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Минпросвещения подготовило поправки к ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Ведомство хочет, чтобы сайты с ответами на задания федеральных учебников и пособий, а также заданиями ОГЭ, ЕГЭ и ВсОШ вместе с вариантами их решений можно было добавлять в реестр информации, запрещенной к распространению. Таким образом, решения школьных заданий фактически приравняются к информации о способах самоубийства, рецептам изготовления наркотиков, призывам к массовым беспорядкам и «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений». В министерстве подобные меры объясняют необходимостью «защитить образовательный процесс от недобросовестного использования готовых решений, повысить мотивацию учащихся к самостоятельному освоению программ и укрепить принципы академической честности и объективности оценки знаний в ходе ВсОШ».

Под запрет очевидным образом попадают сайты с ответами на домашние задания по школьным предметам. Это современный этап развития «проблемы решебников». Решебники — сборники ответов на домашние задания — появились в 1990-е как вспомогательные материалы для учителей и родителей, но школьники начали массово использовать их для списывания. Позже оцифрованные пособия стали публиковать в интернете под аббревиатурой ГДЗ — готовые домашние задания. Сейчас самые популярные ресурсы предлагают школьникам подписку на доступ к базам ответов — около 60 руб. за сутки.

«Решебники и правда помогают школьникам списывать,— согласна основательница онлайн-школы “Литбез” (готовит к сдаче ЕГЭ) Кристина Степаненко.— А постоянное списывание из интернета лишает смелости самостоятельно принимать решения». Однако она напоминает, что современные школьники умеют обходить блокировки в интернете. В целом же эксперт считает запрет сайтов с ГДЗ запоздавшим — такие порталы не выдерживают конкуренции со стороны ИИ-сервисов и поисковиков со встроенным ИИ.

В Минпросвещения уверяют, что поправки «не предполагают полного запрета любых вспомогательных материалов». Однако законопроект запрещает публикацию заданий ГИА, ЕГЭ и школьных олимпиад из вариантов прошлых лет, как и ответов к ним.

Опрошенные “Ъ” эксперты опасаются, что под запрет попадут блоги и сайты преподавателей, разбирающих для школьников сложные задания экзаменов и ВсОШ. По мнению госпожи Степаненко, это «одна из немногих возможностей подготовиться к испытаниям»: «На ВсОШ каждый раз придумывают что-то оригинальное, поэтому “натаскаться” возможности нет. Но по заданиям и решениям прошлых лет педагоги ориентируются и готовят ребят».

«Многие школьные контрольные составляются из более или менее типовых задач. А задания ВсОШ — даже школьного этапа, не говоря о последующих — это каждый раз уникальные задачи. Поэтому вряд ли можно ставить в один ряд домашние задания и олимпиады,— соглашается член Международного олимпийского комитета по химии, директор университетской гимназии МГУ Александр Гладилин.— Отдельный вопрос — методические пособия, в которых частично используются варианты ЕГЭ и ОГЭ. Отношение законопроекта к ним неочевидно, а такие материалы нужны, причем не только школьникам, но и учителям».

Руководитель проекта «Независимая лаборатория образования», исследователь ЕГЭ Антон Чубуков уверен: «Если не конкретизировать нормы законопроекта, он сделает потенциально виноватым каждого, кто имеет хотя бы косвенное отношение к экзаменам».

Эксперт опасается, что формулировки затрагивают даже школьников, обсуждающих в соцсетях задания, доставшиеся им на экзаменах. А авторы учебных пособий, тренировочных тестов, видеолекций и семинаров окажутся «в особой группе риска».

Господин Чубуков указывает, что в официальном открытом банке заданий для ГИА никогда не публиковались ответы для «вопросов, требующих развернутого ответа». При этом знание образцовых ответов является важной составляющей успеха на экзамене. «Как минимум на ЕГЭ по обществознанию умение “попадать в ключи” является довольно важным условием для получения высокой оценки за задания второй части,— объясняет эксперт.— Выпускник, который сознательно подстраивается под форму и содержание материалов, лежащих на столах у экспертов, имеет больше шансов получить 100 баллов».

Отдельно господин Чубуков отмечает, что некоторые виды заданий проверяют именно умение «попасть в формат». «Подготовка к таким вопросам напоминает зубрежку и пресловутое натаскивание с помощью коллекции старых образцов. Обвинять учащихся и преподавателей нельзя: это рациональная реакция на объективные обстоятельства»,— уверен он. Законопроект, по его мнению, лишь усугубит такую проблему. «В современных условиях невозможно обеспечить полную информационную блокаду, слишком много людей сдают и проверяют экзамены. Но найти данные станет сложнее, и неравенство выпускников только увеличится,— уверен преподаватель.— Больше всего возможностей собрать собственную закрытую базу экзаменационных заданий и ответов на них будет у онлайн-школ. В итоге в выигрыше останутся учащиеся, которые могут позволить себе оплатить такой курс. В проигрыше — все остальные».

Полина Ячменникова