«Росатом» подтвердил готовность вывезти уран из Ирана

Госкорпорация «Росатом» технологически готова к вывозу высокообогащенного урана из Ирана, параметры работы должно определить руководство Ирана. Об этом журналистам сообщил генеральный директор компании Алексей Лихачев.

«Мы понимаем, что сегодня ведутся переговоры в разных форматах и обсуждаются разные сценарии судьбы высокообогащенного уранового продукта […] Мы со своей стороны технологически решим любую проблему в духе партнерства с иранскими атомщиками и с народом Ирана», — сказал господин Лихачев (цитата по ТАСС).

16 февраля прмьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал условия приемлемой для Израиля сделки: полное отсутствие у Ирана возможности обогащать уран, ограничение ракетной программы дальностью 300 км и прекращение поддержки проиранских сил. 17 февраля Иран на переговорах с США выразил готовность приостановить обогащение урана и передать часть запасов третьей стороне, например России, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и иранских дипломатов.