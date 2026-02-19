Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили подготовку к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства, которое пройдет 25 февраля в Москве.

Госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев говорил, что на предстоящем заседании будет обсуждаться в том числе организация трансграничного пригородного железнодорожного сообщения.

2 февраля состоялось заседание Совета министров Союзного государства. Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Александр Турчин обсудили вопросы интеграции экономик двух стран.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Союзным товарам определили статус».