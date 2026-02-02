Союзным товарам определили статус

Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Александр Турчин провели заседание Совета министров Союзного государства, на котором подвели промежуточные итоги работы по интеграции экономик двух стран, в частности, отмечен рост товарооборота на 5,6%, почти до 4 трлн руб., по итогам января—ноября. Также премьеры утвердили критерии «товаров Союзного государства» для предоставления им льгот в доступе на союзный рынок — в первую очередь, в рамках госзаказа. Для этого в стоимости такой продукции минимальная доля российских и белорусских составляющих должна составлять по четверти.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Премьеры России и Белоруссии Михаил Мишустин (слева) и Александр Турчин на заседании Совмина Союзного государства договорились о том, какие совместные проекты страны согласны поддерживать

В Москве прошло первое в этом году заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии, в рамках которого традиционно обсуждались вопросы интеграции экономик стран. По оценкам премьеров, их товарооборот по итогам января—ноября 2025 года вырос на 5,6%, почти до 4 трлн руб.

Среди направлений, в которых есть потенциал для дальнейшего экономического роста, премьер-министр Белоруссии Александр Турчин отметил промышленную кооперацию и совместную реализацию инвестпроектов. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сейчас реализуется 26 интеграционных проектов, которые нацелены на «укрепление независимости от иностранных поставщиков в разных отраслях», в частности в сельхозмашиностроении, электронике, оптике (речь идет прежде всего о проектах импортозамещения, актуальных для Москвы и Минска в силу санкций).

Для стимулирования развития кооперационных проектов премьеры подписали постановление союзного Совмина о введении статуса «товар Союзного государства» — продукции, произведенной с использованием и российских, и белорусских материалов и компонентов.

Такой статус, как пояснил российский вице-премьер Алексей Оверчук, смогут получить товары, в которых на российские и белорусские составляющие приходится минимум по 25%, то есть в общей сложности от 50%. В Минпромторге “Ъ” пояснили, что уровень кооперационной составляющей будет рассчитываться как соотношение стоимости материалов и комплектующих, используемых при производстве товара, и фактической стоимости товара на момент отгрузки с предприятия-изготовителя. Как сообщил Михаил Мишустин, пока речь идет о таких позициях, как станки, автобусы, грузовые автомобили и микроэлектроника, в дальнейшем список расширят. Александр Турчин добавил, что это позволит «выйти на новый кооперационный уровень в рамках союза», а также исключить создание дублирующих и избыточных производств.

Такой продукции будут доступны дополнительные преференции: по словам Алексея Оверчука, прежде всего, товары, получившие статус «союзных», будут «иметь лучшие возможности для оборота на общем рынке двух стран — речь идет в том числе о доступе к государственному заказу». В Минпромторге в конце года также сообщали, что такая продукция сможет участвовать в программах поддержки, в частности субсидирования в двух государствах. Отметим, в прошлом году был утвержден список программ по взаимному доступу к инструментам господдержки — шести российским, включая, нацпроекты «технологического лидерства», и четырем белорусским, среди которых программы поддержки малого и среднего бизнеса, а также инноваций. Обсуждались и иные меры поддержки: госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев ранее заявлял, что одним из механизмов поддержки таких товаров могло бы стать субсидирование процентной ставки по кредитам по аналогии с кооперационными проектами в ЕАЭС.

Как отмечает директор центра исследований международной торговли Президентской академии Александр Кнобель, фактически речь идет о формировании единого кооперационного пространства, в котором производители получают упрощенный доступ к мерам господдержки обеих стран. По его мнению, исходя из предложенного подхода «теоретически существует» риск искусственного завышения стоимости комплектующих для формального выполнения критерия локализации, но он ограничен действием механизмов контроля, включая взаимное признание технологических операций и проверку структуры себестоимости в рамках предоставления господдержки.

Евгения Крючкова