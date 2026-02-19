Красавица, корабль или комиксы

В пятницу, субботу, воскресенье и праздничный понедельник жители и гости региона смогут посетить концерты академической и популярной музыки, побывать на комедийных и драматических спектаклях, познакомиться с киноновинками, принять участие в дегустации, мастер-классе и выставке. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

20 и 21 февраля в 19:00 во Дворце культуры Горского ГАУ во Владикавказе — LADYNSAX (Анастасия Высоцкая). Она — российская саксофонистка, композитор и автор песен, которая родилась в Новокузнецке в 1989 году. После завершения обучения в местном колледже искусств, артистка начала свой путь в музыке, выступая с трио Pamada. Но именно под псевдонимом LADYNSAX («Леди и саксофон») Анастасия Высоцкая обрела известность: она записывала и выкладывала в сеть собственные интерпретации джазовых хитов.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (0+)

21 февраля в 16:00 в Зале им. Скрябина в Кисловодске — Академический симфонический оркестр им. В. И. Сафонова под управлением Романа Белышева с концертом-посвящением Viva Vivaldi. Программа целиком посвящена музыке Антонио Вивальди — титана эпохи барокко, наследие которого, преданное забвению на два столетия, в XX веке триумфально вернулось на мировые сцены.

Стоимость билетов —1000 руб. (6+)

21 февраля в 20:00 в Ставропольском Дворце детского творчества — «Легенды русского рока. Мультимедийное лазерное симфо-рок-шоу». В программе — рок-хиты от легенд российской музыки («Кино», «Ария», «Мумий Тролль», «Алиса», «Король и Шут», «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Ленинград», «Звери», «Чайф» и др.) в симфонической обработке.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (16+)

22 февраля в 16:00 в зале им. Скрябина в Кисловодске — концерт ко Дню защитника Отечества «Во славу героев!». В программе прозвучат песни военных лет и др. шедевры советских композиторов, в которых есть все — и верность долгу, и любовь к Родине.

Стоимость билетов — от 800 руб. (6+)

20 февраля в 19:00 в Театре оперетты в Пятигорске — спектакль «Моя прекрасная леди». В 1956 году американский композитор австрийского происхождения Фредерик Лоу написал этот мюзикл по мотивам комедии Джорджа Бернарда Шоу «Пигмалион». Музыкальное произведение получило широкую популярность, и уже 70 лет не сходит с мировых сцен. В мюзикле представлены и квартал бедноты, и роскошь аристократического дома, и красота светского бала.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

21 февраля в 11:00 в Ставропольском Театре оперетты — сказка «Летучий корабль». Это история о трубочисте Ване, который решил жениться на царевне Забаве, и о любящем отце, который намерен спасти царство.

Стоимость билетов — от 700 руб. (0+)

21 февраля в 18:00 во Дворце культуры им. Горского ГАУ во Владикавказе — спектакль по рассказам Сослана Плиева. «Как я не стал взрослым». История о том, что после 45 лет некоторые мужчины никак не повзрослеют, продолжая находить позитивное и смешное в окружающем мире.

Стоимость билетов — от 800 руб. (16+)

22 февраля в 12:00 в Ставропольском Дворце детского творчества — спектакль артистов Московского театра Евгения Вахтангова «Маленький принц». Вместе с главным героем зрители совершат путешествие по разным планетам и познакомятся с их обитателями.

Стоимость билетов — от 800 руб. (0+)

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Салют-Юг», «Ставрополец», «Этажи» стартовали показы «Сказки о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна. В основе сюжета — классическое одноименное произведение Александра Пушкина, знакомое каждому с детства. Царь Салтан влюбляется в милую и добрую Аннушку, которая хочет родить богатыря. Но ее сестры из-за зависти сделали так, что слуги поместили царицу и сына в бочку и тайно бросили в бездну вод. Но в хорошей сказке всегда должен быть счастливый конец.

Стоимость билетов — от 420 руб. (0+)

Следующая киноновинка — драма «Красавица». В разгар блокады Ленинграда, зимой 1941 года, старшина Николай Светлов прибывает в местный зоопарк и участвует в спасении бегемотихи Красавицы.

Стоимость билетов — от 380 руб. (18+)

Еще одна премьера — триллер «Кто-то должен умереть». Юля узнает об измене любимого мужа и решает отравить его и любовницу. Для этого Юля приглашает потенциальных жертв в загородный дом, где затевает очень опасную игру. Выжить в ней смогут лишь те, кто любит по-настоящему.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

20 февраля с 10:00 до 18:00 в музее «Россия — Моя история» в Ставрополе —графический проект «Судьбы» Валерия Букши, известного по комиксу «Красные линии». Посетители смогут первыми познакомиться с новым форматом диалога о современности — через графическое искусство. Гости выставки смогут поучаствовать в мастер-классах по созданию комиксов.

Вход – бесплатный (6+)

20 февраля в 15:00 на винзаводе «Иноземцево» (пос. Кавигрис) — театральный вечер-дегустация «Игристые Михаила Лермонтова». Гостям организаторы предложат крафтовый сыр, бездрожжевой хлеб по рецептам XVIII–XIX столетий и «исправленный кофе». Посетители также станут участниками «пробковой дуэли».

Стоимость билетов — от 2550 руб. (18+)

21, 22 и 23 февраля с 10:00 до 18:00 в Лермонтовской библиотеке Ставрополя —выставка «Вся жизнь». Она посвящена памяти известного фотографа Алексея Заморкина. Экспозиция отражает жизненный путь мастера, творческий взгляд и любовь к мгновениям, которые он сумел остановить.

Вход – бесплатный (0+)

