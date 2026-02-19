Дания задержала судно под флагом Ирана из санкционного списка США

Власти Дании задержали в проливе Каттегат контейнеровоз Nora, который 18 февраля сменил флаг Коморских островов на иранский. Об этом сообщило датское морское управление. Несколько месяцев назад судно было переименовано, прежнее название — Cerus. Контейнеровоз входит в список санкций Минфина США против Ирана. Судно шло из Санкт-Петербурга, следует из данных Marine Traffic.

13 января судно прошло у датского Скагена и продолжило путь к Санкт-Петербургу, где перестало передавать геолокацию. Данные о местоположении снова появились 16 января, когда судно шло по Балтийскому морю. 22 января контейнеровоз достиг северной части Скагена, затем направилось к проливу Каттегат, где стояло на якоре на протяжении 25 дней.

По версии датских властей, судно неправильно зарегистрировано. «Коморские острова сообщили Датскому морскому управлению, что судно не зарегистрировано в их реестре»,— указано в сообщении ведомства (цитата по TV2). Контейнеровоз будет задержан до тех пор, пока властям Дании не предоставят сертификаты о регистрации.