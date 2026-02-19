Токаев предложил учредить премию имени Трампа за успехи в достижении мира

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой учредить награду имени президента США Дональда Трампа за достижения в укреплении мира. Предложение прозвучало на первом заседании «Совета мира» в Вашингтоне.

«Я хотел бы предложить учредить специальную награду Совета мира имени президента Трампа в знак признания его выдающихся усилий и достижений в области миростроительства. Уверен, господин президент, что под вашим руководством Совет мира успешно выполнит свою великую и благородную миссию»,— заявил господин Токаев.

В заседании приняли участие представители около двух десятков стран. Структура создана по инициативе президента США Дональда Трампа и позиционируется как альтернатива Совбезу ООН. Основное внимание уделили восстановлению сектора Газа. Господин Трамп сообщил, что Казахстан, Азербайджан и Узбекистан приняли решение направить Газе помощь на общую сумму $7 млрд.

