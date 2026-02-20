Продажи BMW российской сборки в 2025 году выросли почти втрое

Продажи новых автомобилей BMW локальной сборки в России в 2025 году увеличились в 2,8 раза, до 145 штук, следует из данных регистраций ГИБДД. Речь идет о машинах калининградского «Автотора», который продолжает сборку из машинокомплектов, оставшихся после ухода немецкого партнера в 2022 году.

В марте 2025 года российское представительство BMW предупреждало, что контроль качества на мощностях бывшего партнера не осуществляется. «Машинокомплекты могли быть доукомплектованы компонентами, приобретенными у сторонних поставщиков и не предназначенными для производства автомобилей конкретного типа», — поясняли в компании. Эксплуатация таких машин, подчеркивали там, может представлять риски.

Реализуются автомобили в основном дешевле импортных через дилеров, но не все соглашаются на сделки, желая сохранить отношения с дистрибуторами BMW. На рынке вероятны проблемы с гарантией и запчастями.

Собеседники «Ъ» полагают, что сборка продолжится в 2026 году за счет оставшихся комплектов. Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков не исключает ввоз машинокомплектов из Китая (у BMW есть СП в КНР), несмотря на указание концерна противодействовать параллельному импорту в РФ. Другие источники считают поставки из Китая маловероятными.

