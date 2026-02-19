Над Краснодарским краем сбили 12 беспилотников

В период с 16:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наибольшее количество целей зафиксировано над территорией Краснодарский край — здесь было уничтожено 12 беспилотников. Еще 10 аппаратов ликвидированы над акваторией Азовское море, семь — над акваторией Черное море.

Четыре БПЛА перехвачены над территорией Республика Крым, один — над Белгородская область.

Всего за четырехчасовой промежуток силами ПВО были нейтрализованы 34 воздушные цели. Основная часть беспилотников пришлась на южное направление, включая Краснодарский край и прилегающие морские акватории.

Информация о разрушениях или пострадавших не приводится. Оперативная обстановка в регионах уточняется. Власти призывают граждан ориентироваться исключительно на официальные сообщения и соблюдать меры безопасности в случае поступления дополнительных сигналов оповещения.

Мария Удовик