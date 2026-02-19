Дора, «Собачье сердце» и баскетбол

В длинные праздничные выходные краснодарцев ждет насыщенная и интересная развлекательная программа. В городе состоятся различные концерты, а также множество спектаклей на любой вкус в честь празднования 23 февраля и Масленицы. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Какие концерты посетить

20 февраля в 19:00 в Краснодарском музыкальном театре пройдет вечер джазовой музыки — «Коктейль-холл». Это формат для тех, кто ценит комфорт, эстетику и качественную музыку в камерной обстановке, скаазно в описании.

Стоимость билетов — от 800 руб. (+6)

20 февраля в 19:30 в El Barto Bar жители и гости Краснодара могут послушать концерт Katzengarten и Sobermates. Зрителей ждет яркий вечер с невероятной атмосферой, обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 500 руб. (18+)

20 февраля в 20:00 в клубе «Счастье» состоится большой сольный концерт хип-хоп и рэп исполнителя Trueтень. Слушателей ожидают все главные хиты и новые песни музыканта, сказано в описании к концерту.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

20 февраля в 22:00 в Sgt. Pepper’s Bar состоится вечер памяти Курта Кобейна — Nirvana Tribute. Песни известного музыканта прозвучат в исполнении группы The Banned, которая является объединением поклонников легендарного сиэтлского трио и передает дух и эмоции той эпохи.

Стоимость билетов — от 800 руб. (18+)

21 февраля в 15:00 в Центральном концертном зале Краснодара пройдет «Широкая Масленица». Как обещают организаторы, на этом мероприятии зрители узнают все ответы на вопросы о Масленице и послушают кубанские песни в исполнении народной артистки России Татьяны Бочтаревой и ансамбля «Казачья душа».

Стоимость билетов — от 350 руб. (0+)

21 февраля в 18:00 в Кроп Арене состоится концерт хип-хоп- и рэп-исполнителя Rocket. Молодой артист исполнит свои знаменитые песни и подарит невероятный вечер фанатам и всем гостям мероприятия, сказано в аннотации.

Стоимость билетов — от 1826 руб. (16+)

21 февраля в 18:00 в El Barto Bar состоится музыкальный фестиваль «Дистанция III». На сцене выступят White Palms, Dark Phenomenon, Роспечаль, Foxy Forest и Мамины Фобии.

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

21 февраля в 21:00 в Sgt. Pepper’s Bar состоится трибьют-концерт — System of a Down Tribute. Группа Sugars исполнит музыкальные хиты знаменитого коллектива и зарядят энергией альтернативной музыки.

Стоимость билетов — от 800 руб. (18+)

22 февраля в 17:00 в Музыкальном концертном зале Краснодара состоится «Фестиваль духового искусства: дыхание истории — звучание будущего». Перед гостями выступит Кубанский симфонический оркестр, который исполнит произведения для ценителей классической музыки.

Стоимость билетов — от 550 руб. (12+)

22 февраля в 18:00 в Кроп Арене состоится концерт певицы Доры. Прозвучат самые известные песни молодой артистки в жанре кьют-рок.

Стоимость билетов — от 1571 руб. (16+)

23 февраля в 17:00 в Музыкальном театре краевого центра состоится Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества. В программе артистов — лирические и патриотические произведения, Зрителей также ожидают казачьи песни и танцы, маршевая музыка и другие яркие номера.

Стоимость билетов — от 500 руб. (6+)

Вверх

Какие спектакли посмотреть

20 февраля в 20:00 в театре «Свои» состоится драматический спектакль под названием «Ты всегда будешь меня видеть». Это вольная интерпретация пьесы Жан-Поль Сартра «За закрытыми дверями». История расскажет о людях, которые носят маски героизма, благочестия, силы и независимости, а также о тех, кто хочет казаться лучше или хуже, чем есть.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (16+)

20 и 21 февраля в Театре кукол покажут детский спектакль «Крошка Енот». Это сказка для любознательных малышей и мудрых родителей по знаменитой пьесе американской писательницы Лилиан Муур. Самым юным зрителям расскажут о доброте, открытости, искренней улыбке, сказано в описании.

Стоимость билетов — от 500 руб. (0+)

21 февраля в 12:00 и в 14:00 в Театре Защитника Отечества зрителям представят драматическую постановку «Потомок». Действие спектакля разворачивается в двух временных пластах: в современном мире и в годы Великой Отечественной войны, во время оборонительных боев 1942 года. Случайно зашедший в краеведческий музей молодой человек переносится на десятилетия назад, в самую гущу тяжелых боев.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

21 февраля в 18:00 в театре «Артист» покажут драматический спектакль «451 градус по Фаренгейту», поставленный по одноименному произведению американского писателя Рэя Брэдбери. Как сказано в описании, это мир, в котором каждая страница книги является актом мятежа, а каждая мысль — преступлением.

Стоимость билетов — от 600 руб. (12+)

22 февраля в 11:00 и в 14:00 в Новом театре кукол Краснодара покажут детский спектакль «Волк и семеро козлят» по одноименной сказке братьев Гримм. В новом варианте сказки, поставленной в Новом театре кукол, язык комедии, язык жестов и междометий, которыми изъясняются герои «триллера со счастливым концом», понятен без перевода.

Стоимость билетов — от 600 руб. (0+)

22 февраля в 17:00 в Театре драмы им. М. Горького покажут знаменитую постановку «Собачье сердце» по одноименному произведению Михаила Булгакова. История профессора Преображенского — история большой надежды и глобального разочарования. Пошедший против природы, он так и не сумел создать идеального члена общества.

Стоимость билетов — 2200 руб. (16+)

22 февраля в 19:00 в Одном театре состоится показ драматического спектакля «С училища». Это современная история о демоническом обаянии студентки ПТУ и ее роковой роли в жизни преподавателя философии. Все происходящее на сцене перерастает в нешуточные «шекспировские» страсти и выходит за пределы одного жанра.

Стоимость билетов — 1000 руб. (18+)

23 февраля в 17:00 в Театре Драмы им. М. Горького зрителям представят драматическую постановку под названием «Варшавская мелодия». В центре сюжета послевоенная Москва. Виктор знакомится с полячкой Геленой на концерте в консерватории. Молодые люди еще не знают, что случайная встреча свяжет их надолго, возможно, навсегда.

Стоимость билетов — 1200 руб. (12+)

Вверх

Что смотреть в кино

На экранах краснодарских кинотеатров идет драматический триллер «Горничная». По сюжету, главная героиня Милли устраивается работать горничной в особняк богатой семьи, но узнает, что скелеты в шкафу хозяев гораздо опаснее ее собственных. В главных ролях Аманда Сайфред и Сидни Суини.

Стоимость билетов — 610 руб. (18+)

Для юных зрителей в прокат вышел приключенческий мультфильм под названием «Рыбка Унывака. Подводное приключение». Одинокий мистер Рыба чаще всего пребывает в дурном настроении, за что его прозвали Рыбкой-Унывакой. Когда его дом, развалившись, падает на домик морского конька Пипы, та убеждает его отправиться на поиски Мерцашки — мифической рыбки, исполняющей желания.

Стоимость билетов — 430 руб. (6+)

Жители и гости Краснодара могут посмотреть фильм «Марти Великолепный», который расскажет об амбициозном парне Марти Маузере, он готов пойти на что угодно, чтобы осуществить свои мечты и доказать миру, что для него нет ничего невозможного. В главных ролях Тимоти Шаламе и Гвинет Пэлтроу.

Стоимость билетов — 610 руб. (18+)

На большие экраны выходит фильм «Король и Шут. Навсегда». По сюжету, панк-вселенной «Короля и Шута» грозит гибель. Сказочный мир рушится под поступью мертвецов, воскрешенных безумным Некромантом. Одолеть злодея не дано никому, кроме его создателей — Горшку и Князю.

Стоимость билетов — 350 руб. (18+)

Вверх

Куда сходить еще

22 февраля в 13:00 жители и гости Краснодара смогут увидеть жаркое противостояние двух баскетбольных команд — «Локомотив-Кубань» и ЦСКА. Зрителей ожидает увлекательная игра и напряженная атмосфера.

Стоимость билетов — 300 руб. (0+)

В феврале краснодарцы могут посетить историческую выставку «От камня до металла. Археологическая история Краснодарского края» в Музее-заповеднике им. Фелицына. Особенность проекта — экспонаты, многие из которых представлены публике впервые. Редкая коллекция терракотовых статуэток, мегарская чаша с удивительными следами ремонта руками современников, подлинная фреска из склепа Геракла, собрание амфор и другие экспонаты.

Стоимость билетов — 150 руб. (0+)

20, 21 и 22 февраля в Стендап-баре «Маяковский» состоится юмористическое шоу под названием Please Stand-up. На сцене будут самые интересные и смешные комики, у которых миллионы просмотров в социальных сетях и тысячи просмотров на различных видеохостингах.

Стоимость билетов — 600 руб. (16+)

В эти выходные в Музее-заповеднике им. Фелицына жители Краснодара могут посетить историческую лекцию «История Кубани. Земляки и соседи». Лекция посвящена этническому многообразию Краснодарского края и процессу заселения и освоения земель Кубани различными народами.

Стоимость билетов — 150 руб. (0+)

Вверх