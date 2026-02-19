Продавцов детских товаров обяжут подтверждать право на НДС 10%

Правительство внесло в Госдуму законопроект, уточняющий порядок подтверждения права на ставку НДС 10% при продаже детских товаров. Для применения льготы потребуется представить в налоговый орган российский сертификат соответствия либо декларацию о соответствии ЕАЭС.

Действующая редакция Налогового кодекса содержит перечень продукции для детей, облагаемой по ставке 10%, однако не указывает документы, подтверждающие ее отнесение к этой категории. Это создает риск налоговых споров, указано в пояснительной записке.

«Реализация законопроекта будет способствовать исключению неоднозначного отнесения продукции к товарам для детей при применении ставки НДС в размере 10%»,— указано в материалах.

Аналогичное требование вводится при ввозе детских товаров: документы или сведения о них необходимо направить в таможенный орган при подаче декларации.

В случае принятия закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее начала очередного квартала по НДС. Льготная ставка распространяется на одежду и обувь для детей, мебель, коляски, велосипеды, игрушки, школьные принадлежности, товары по уходу, подгузники и детские автокресла.