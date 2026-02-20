«Яндекс» вернулся на рынок наружной рекламы

«Яндекс» (MOEX: YDEX) получил эксклюзивные права на продажу нового цифрового инвентаря оператора наружной рекламы РАСВЭРО. Речь идет о запуске в Москве сети цифровых пилларов — отдельно стоящих рекламных конструкций формата тумбы с несколькими экранами. В 2026 году оператор планирует установить более 160 видеоэкранов.

Размещение будет доступно через «Яндекс» по аукционной модели с оплатой за тысячу потенциальных контактов в реальном времени. При этом 75% эфирного времени РАСВЭРО сохранит за классической моделью продаж с фиксированными условиями, сообщила коммерческий директор компании Светлана Войтенко.

«Яндекс» приостанавливал развитие направления DOOH в 2021 году на фоне пандемии. В 2024-м компания возобновила тестирование форматов — в пунктах выдачи заказов в Москве и Санкт-Петербурге, а также на цифровых экранах в витринах партнеров и на крышах такси для рекламодателей «Директа».

По итогам 2025 года рынок наружной рекламы вырос на 10%, до 105–109 млрд руб., ранее сообщал “Ъ”. В 2024 году объем рынка OOH в России составил 97,1 млрд руб. (+45% год к году), оценивали в Ассоциации коммуникационных агентств России.

