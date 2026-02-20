Американская торговля подросла на пошлинах

Дефицит внешней торговли товарами и услугами США по итогам 2025 года снизился на $2 млрд и составил $901,5 млрд. Небольшое сокращение объясняется расширением профицита в торговле услугами, импорт же товаров в США в прошлом году по-прежнему заметно превышал экспорт: $3,4 трлн против $2,2 трлн. Снижение закупок у китайских поставщиков компенсировалось значительным увеличением ввоза из Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии, а также из Индии и Тайваня. Статистика, таким образом, фиксирует недостижение целей, обозначенных Дональдом Трампом: зависимость американских производителей от внешних поставок остается высокой и, по всей видимости, продолжит расти.

Внешнеторговый дефицит США в 2025 году составил $901,5 млрд, что на $2 млрд меньше значения 2024-го (тогда фиксировался максимум с 2021 года), следует из данных Бюро экономического анализа Министерства торговли страны. Экспорт США составил $3,4 трлн (прирост — $199 млрд), импорт — $4,3 трлн ($197 млрд). Причина некоторого сокращения общего дефицита — увеличение профицита в торговле услугами до $339 млрд с $311,8 млрд в 2024 году.

Дефицит в торговле товарами между тем достиг рекордных $1,24 трлн. Импорт по-прежнему заметно превышал экспорт: прошлогодние закупки оцениваются в $3,4 трлн ($3,3 трлн в 2024-м), отгрузки — в $2,2 трлн ($2 трлн). Такие результаты фиксируются, несмотря на заметное проседание торговли США с Китаем: из-за торговой войны китайские поставки сократились за год на 30%, до $308,4 млрд, американские — на 26%, до $106,3 млрд. Отметим, снижение могло быть еще более заметным, если бы в начале года товарооборот не рос опережающими темпами — производители и поставщики тогда стремились успеть закупить и продать как можно больше до введения пошлин.

По итогам года торговый дефицит у США с Китаем снизился на треть и составил $202,1 млрд.

Немного сократился в прошлом году и дефицит в торговле Штатов с Евросоюзом — до $218,8 млрд с $235,9 млрд. Предполагалось, что из-за разворачивания 15-процентных пошлин в отношении ЕС импорт товаров из европейских стран в США сократится, однако он, напротив, вырос (до $633,2 млрд с $605,7 млрд). Динамика также объясняется ростом отгрузок в преддверии введения ограничений. В этот же период заметно вырос и американский экспорт в Европу — поставщики опасались зеркальных тарифов. По итогам года отгрузки США в ЕС оцениваются в $414,4 млрд после $369,8 млрд в 2024-м.

В условиях торгового противостояния с Китаем и неясных перспектив в торговле с европейскими государствами США наращивали импорт из других стран.

В прошлом году Штаты усилили зависимость от Индии, Тайваня, а также государств Юго-Восточной Азии, в том числе Вьетнама. Так, например, импорт в США из Тайваня увеличился на $85,2 млрд, до $201,4 млрд, дефицит в торговле в результате составил $146,8 млрд, что на $73 млрд больше, чем в 2024-м. Закупки у Вьетнама выросли на $57,3 млрд, до $193,8 млрд, дефицит — на $54,7 млрд, до $178,2 млрд.

Отметим, в целом статистика подтверждает предположения экономистов (см. “Ъ” от 16 февраля) о том, что тарифы, развернутые Дональдом Трампом, не привели к достижению заявленных целей — снижению зависимости от внешних поставок и укреплению американского производства. Ожидается, что как минимум в среднесрочной перспективе Штаты продолжат наращивать закупки у всех ключевых поставщиков, за исключением Китая.

Кристина Боровикова