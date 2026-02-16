Тарифы ограниченного радиуса действия

Пошлины в отношении Китая, введенные в первый президентский срок Дональда Трампа, не привели к укреплению внутреннего американского производства, следует из доклада, опубликованного NBER. Выпавшие поставки заменялись не собственной продукцией США, а товарами из других стран. При этом речь шла не о диверсификации, а лишь о перераспределении закупок между крупнейшими поставщиками, торговля с которыми ранее уже была налажена. Вместе с тем сохранялась косвенная зависимость от КНР: хотя финальная сборка продукции переносилась в другие государства, комплектующие по-прежнему поставлялись из Китая. В условиях нового, начатого в 2025 году торгового противостояния все эти тренды, считают экономисты, лишь усилятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обещанное Дональдом Трампом еще в свой первый срок расширение внутреннего производства США после введения пошлин в отношении Китая не состоялось, фиксируют экономисты

Экономисты из Гарвардского университета и Дартмутского колледжа исследовали последствия тарифного противостояния США и Китая в 2018–2019 годах и сопоставили их с событиями 2025 года. Их доклад опубликован американским Национальным бюро экономических исследований (NBER).

Подсчеты аналитиков показывают, что за последние девять лет доля КНР в американском импорте сократилась более чем на 12 процентных пунктов (см. график) и приблизилась к показателям начала 2000-х годов — сейчас она оценивается примерно в 10%. При этом цели, о которых заявлял Дональд Трамп, вводя тарифы в свой первый срок, не достигнуты: произошедшее ограничение ввоза товаров из КНР не стимулировало активности американских производителей.

В отличие от Китая, который во время первой торговой войны стремился перераспределить импортные поставки между большим числом поставщиков, США сосредоточились на расширении торговли с имевшимися ключевыми партнерами, фиксирует исследование. В результате заметно выросла зависимость американских компаний в том числе от Вьетнама, Мексики, Тайваня и Южной Кореи.

Среди ключевых тенденций американкой торговли авторы доклада отмечают nearshoring (сближение с соседями) и friendshoring (более активное сотрудничество с политически близкими государствами). После пандемии и торговых конфликтов американские компании стали внимательнее оценивать не только уровень тарифов, но и разнообразные логистические риски, в том числе влекущие за собой задержки отгрузок.

Изучив, как изменились цепочки поставок после введения тарифов в отношении Китая в 2018 году, аналитики пришли к выводу, что Штаты зависят от китайских комплектующих «не только напрямую, но и косвенно». Так, приостановка их поставок Китаем в страны, где осуществляется сборка продукции американских компаний, обернулась бы для последних серьезными убытками. Сами же страны-посредники от тарифного противостояния Вашингтона с Пекином, скорее, выигрывали. При этом больше других приобретали те, кто смог обеспечить лучшие условия для притока зарубежных инвестиций, в частности Вьетнам.

Новые же тарифные ограничения, развернутые Дональдом Трампом в 2025 году, усилили все эти тенденции, считают аналитики. Сигналы о возможности дальнейшего ужесточения торговой политики стимулировали поиск новых торговых партнеров, однако и на этом этапе их круг заметно не изменился. В первые три квартала прошлого года (полные данные о четвертом пока не представлены) росли поставки в США из Мексики, Канады и некоторых европейских стран, в том числе из Германии. Отметим, впрочем, что пока делать выводы о динамике торговли США с ключевыми партнерами все же рано: фактически весь 2025-й отгрузки были нестабильными из-за постоянных изменений тарифных режимов.

В итоге авторы работы не фиксируют расширения внутреннего производства США после введения пошлин. По их мнению, экономика страны на фоне роста внешнего спроса растет устойчиво, однако далее поддерживать эту стабильность будет сложнее. Индекс деловой активности PMI в США сейчас находится в положительной зоне, однако обеспечивают такой показатель главным образом ожидания компаний, а не фактическая ситуация.

