Стабильность — признак мастерства

Председатель Верховного суда (ВС) Игорь Краснов на итоговом совещании судей 19 февраля подвел итоги работы судебной системы за прошлый год и обозначил задачи на ближайшую перспективу. Одна из наиболее приоритетных — обеспечить стабильность правоприменения в русле, заданном постановлениями Пленума ВС и обобщениями практики.

В целом качество работы судей остается стабильным, констатировал в своем докладе Игорь Краснов: доля отмененных и измененных судебных актов по стране не превышает 5%. Но в работе нижестоящих инстанций сохраняется некоторая противоречивость: суды по-прежнему демонстрируют различные правовые позиции по схожим вопросам, а иногда позволяют себе решения, которые прямо расходятся с официальными разъяснениями ВС. Такая противоречивость будет жестко пресекаться, дал понять господин Краснов, ведь это порождает целый ряд негативных последствий, вплоть до подрыва доверия к судебной системе и государству в целом.

Единообразное правоприменение будет обеспечено за счет повышения роли высшей судебной инстанции, пообещал ее глава. «Интеллектуальным и методологическим локомотивом» этого процесса должны стать разъяснения Пленума ВС — прозрачные, недвусмысленные, понятные широкой юридической общественности и обычным людям. Они будут последовательно консолидировать правоприменение, унифицировать процедуры мотивации решений, а также своевременно устранять устаревшие ориентиры «в соответствии с текущими реалиями». Например, после выхода России из-под юрисдикции ЕСПЧ из разъяснений ВС были исключены ссылки на его решения, напомнил Игорь Краснов. «Учитывайте это при принятии решений, не допуская их мотивацию ссылками на утратившие силу международные документы»,— предупредил он коллег.

Председатель ВС сообщил, что дал поручение последовательно отслеживать исполнение нижестоящими судами постановлений пленума и внесенных в них изменений. Такой подход будет способствовать предсказуемости и стабильности правоприменения, а в конечном итоге приведет к повышению качества правосудия, заверил он. Будет возрастать и роль президиума ВС, пообещал господин Краснов: для этого уже скорректирована его численность и наращивается количество рассматриваемых им дел.

В числе запланированных разъяснений и обзоров судебной практики — актуализация правовых позиций по наиболее важным вопросам, возникающим в ходе избирательных кампаний, и разъяснения по вопросам, связанным с оспариванием сделок с жильем (в том числе совершенных под влиянием обмана). Также ВС планирует обобщение практики по вопросам самовольного строительства и использования земель особо охраняемых природных территорий. В течение года будет подготовлен обзор, направленный на обеспечение конкурентоспособности отечественных производителей, предотвращение вывоза стратегически важных ресурсов, а также защиту прав и законных интересов российских хозяйствующих субъектов. Кроме того, ВС приступил к изучению практики запрета и ограничения размещаемой в интернете информации. Наконец, как прозвучало на совещании, судебная коллегия ВС по гражданским делам планирует подготовить обзор практики по делам об обращении в доход государства имущества коррупционеров.

Впрочем, признал Игорь Краснов, качество судебных решений зависит не только от обзоров практики и постановлений пленума. Часто формальный подход при рассмотрении дел — это прямое следствие чрезмерной нагрузки на судей. А она, несмотря на впервые обозначившуюся в прошлом году тенденцию к сокращению числа дел в среднем на 20%, продолжает оставаться высокой. Так, на одного фактически работающего мирового судью в среднем приходится 490 дел в месяц. Аналогичная проблема наблюдается в районных и региональных судах. В связи с этим ВС уже инициировал реформу системы пересмотра вступивших в законную силу актов мировых судей с переходом от сплошной к выборочной кассации, напомнил господин Краснов. Будет расти число категорий дел, подлежащих рассмотрению судьями единолично. Наконец, могут быть расширены полномочия помощников судей — к ним в случае некомплекта аппарата может перейти часть функционала секретарей судебных заседаний.

Принявший участие в совещании президент Владимир Путин (подробнее о его выступлении см. стр. 1) поддержал инициативу ВС о перераспределении вакантных должностей судей в пользу тех регионов, где они работают с максимальной нагрузкой. Также, по его мнению, следует рассмотреть вопрос о создании в ВС действенной системы мониторинга и контроля за исполнением постановлений пленума. «Стабильность правоприменения — общая для всех цель, гарантия качества и значимый фактор конкурентоспособности национальной юрисдикции»,— подчеркнул глава государства.

