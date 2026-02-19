Неживее всех неживых

Группа депутатов от всех фракций, кроме КПРФ, внесла в Думу 19 февраля пакет поправок к избирательному законодательству. С одной стороны, законопроект внедряет в выборный процесс цифровизацию, с другой — запрещает креатив, связанный с использованием в агитации сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ) изображений. Под запретом окажутся и образы умерших людей. Коммунисты полагают, что поправки направлены против них, поскольку другие партии не могут похвастаться богатой историей. А эксперт опасается, что их принятие приведет к уходу «человечной» агитации в серую зону.

Законопроект предполагает внесение изменений в базовый закон «О гарантиях избирательных прав» и в закон о выборах в Госдуму. В статьи обоих документов, регулирующие порядок проведения предвыборной агитации, предложено включить новый пункт: «Использование в агитационном материале изображения (образа) человека, в том числе вымышленного и (или) умершего, включая созданного с применением информационных технологий, не допускается». Исключение может быть сделано лишь для изображений лиц, являющихся кандидатами на данных выборах.

«Недобросовестное использование современных информационных технологий способно формировать у избирателей искаженное представление о кандидате или избирательном объединении в целях воздействия на результаты волеизъявления»,— аргументируют свою позицию авторы в пояснительной записке. При этом возможность «правомерного использования информационных технологий при проведении предвыборной агитации» поправки никоим образом не ограничивают, уверяют депутаты.

В случае принятия этих поправок будет окончательно запрещено применение в агитации сгенерированных ИИ образов несуществующих людей.

Именно такую листовку, изготовленную КПРФ с помощью нейросетей, летом прошлого года запретил челябинский облизбирком. Суд первой инстанции это решение отменил, но последующие инстанции подтвердили правоту комиссии (см. “Ъ” от 29 октября 2025 года). Кроме того, в агитации нельзя будет использовать и образы покойных знаменитостей — например, Владимира Ленина, изображения которого часто фигурируют в агитматериалах КПРФ, или основателя ЛДПР Владимира Жириновского, вокруг наследия которого традиционно строится агитация либерал-демократов.

Ранее в Думе предпринимались попытки не запретить, а, наоборот, узаконить подобную агитацию.

Так, в 2024 году депутат Ярослав Нилов, тогда еще состоявший во фракции ЛДПР, внес законопроект о праве партий использовать в агитации изображения их действующих и бывших руководителей, не являющихся кандидатами (что позволило бы либерал-демократам использовать на выборах образ уже умершего к тому времени Владимира Жириновского). Но Дума инициативу отклонила.

А в прошлом году тот же господин Нилов с группой других депутатов внес законопроект о том, чтобы разрешить участникам выборов использовать в агитации сгенерированные ИИ изображения, но с обязательным информированием избирателя. По его словам, это позволило бы удешевить изготовление агитматериалов. Этот законопроект Думой пока не рассматривался.

Секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов полагает, что законопроект направлен именно против Компартии. «Потому что у других партий нет исторических личностей, которые могли бы быть использованы (в агитации.— “Ъ”). Вот они и пытаются "отрубить" партию со 100-летней историей и возможностью использовать популярные в народе образы политических деятелей. Это реакция на рост рейтинга КПРФ»,— заявил политик “Ъ”. А запрет на использование сгенерированных ИИ образов депутат назвал «попыткой выхолостить креативность» ради «усиления влияния административного ресурса».

Другие новеллы законопроекта носят в основном технический характер и связаны с внедрением в избирательную систему цифровых технологий. Например, одна из новых норм исключает глав местных администраций из процесса учета избирателей. Раньше они должны были формировать и заверять списки, теперь же это будет делаться полностью в цифровом виде в обновленной системе ГАС «Выборы» 2.0. Кроме того, закрепляется возможность оформления электронных протоколов об итогах голосования и сводных электронных таблиц с передачей их по защищенным каналам связи ГАС «Выборы». Копия такого протокола будет выдаваться в бумажном виде. Как указывают авторы в пояснительной записке, это поможет сэкономить время на передаче документов между комиссиями.

Как отмечает электоральный юрист Олег Захаров, поправки отражают дальнейшую цифровизацию процессов в работе избиркомов, партий и кандидатов.

«Электронные протоколы пока применялись только на уровне участков, в районных ТИК итоги подводили на бумаге. Для Москвы, где есть округа, состоящие полностью из оцифрованных участков с электронными протоколами, актуален перевод в онлайн всей цепочки протоколов, включая районные ТИК и окружные комиссии. Главное преимущество такой полностью оцифрованной системы — скорость. Но в этом и ее потенциальная уязвимость: времени на обнаружение ошибок будет меньше»,— поясняет эксперт. В цифру переводят и публикацию финотчетов партий и кандидатов, а также обнародование партиями предвыборных программ.

Что же касается тотального запрета любых изображений людей в агитации, то судебная практика уже пошла по этому пути, напоминает господин Захаров, хотя небольшой простор для креатива все же оставался. «Теперь же дрейф агитации в сторону скучных текстовых "кирпичей" без живых людей еще больше усилится,— предполагает эксперт.— Можно прогнозировать, что такой "сухой закон" для креатива в агитации породит не отсутствие ярких листовок, а их переход в серую зону — агитационные видеоролики, картинки и мемы без выходных данных».

Ксения Веретенникова