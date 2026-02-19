В Анапе зазвучали сирены

В Анапе активировали сирены системы оповещения населения в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в мэрии курорта. При подаче сигнала «Внимание всем» жителям и гостям города предписано незамедлительно соблюдать меры безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Гражданам, находящимся в жилых помещениях, рекомендовано не покидать квартиры и дома. В качестве укрытия следует использовать комнаты без окон — ванные, санузлы, коридоры и кладовые. Особо подчеркивается необходимость держаться подальше от оконных и дверных проемов, а также не пользоваться лифтами до отмены сигнала тревоги.

Тем, кто оказался на улице, необходимо проследовать в цокольный этаж ближайшего здания либо воспользоваться подвалами и подземными парковками. Использование автомобилей, остановочных павильонов и укрытие у стен многоквартирных домов признано небезопасным.

Если сигнал застал водителя в пути, рекомендуется остановить транспортное средство, покинуть его и укрыться за прочной конструкцией либо лечь на землю и переместиться к защищенному месту.

Власти отдельно обращают внимание на информационную безопасность. Жителям запрещено публиковать в социальных сетях фото- и видеоматериалы, связанные с беспилотниками, работой систем противовоздушной обороны и действиями специальных служб. Подобная информация может быть использована для корректировки противоправных действий.

Граждан призывают сохранять спокойствие, ожидать официального сообщения об отмене режима опасности и получать сведения исключительно из проверенных источников. В экстренных ситуациях необходимо обращаться по единому номеру оперативных служб — 112.

Мария Удовик