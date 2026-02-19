Банк России сообщил о снижении кредитования на 0,5% в январе

Кредит экономике России в январе 2026 года сократился на 0,5% после снижения на 0,4% в декабре 2025 года, сообщил Банк России в комментарии. Годовой темп прироста показателя составил 9,4%, сохранившись вблизи уровня предыдущего месяца.

Требования к организациям уменьшились на 0,9% после снижения на 0,6% в декабре. Корпоративное кредитование сократилось на 0,7% после снижения на 0,2% месяцем ранее. ЦБ связывает динамику с более активным погашением обязательств после поступления средств в счет оплаты госзаказа. Годовой прирост требований к компаниям снизился на 0,5 п.п., до 11,4%.

Розничное кредитование росло за счет ипотечного сегмента из-за спроса перед ужесточением условий льготной семейной программы.

«В то же время приостановилось сокращение портфеля неипотечных кредитов, и в результате прирост требований к населению по итогам месяца составил 0,8% после 0,4% в декабре, а их годовой темп роста ускорился до 4,1% после 2,8%»,— подчеркнули в Банке России.

Средства населения на текущих счетах в январе традиционно сократились. Часть средств перераспределили на краткосрочные и среднесрочные депозиты.