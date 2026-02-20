Современное вытрезвление в России

По данным картографического сервиса 2ГИС, в 2024 году в России работало 58 вытрезвителей в 26 регионах.

В Челябинске муниципальный центр временного пребывания нетрезвых граждан открылся еще в 2017 году: в первый год в нем побывали 5,7 тыс. граждан; на запрос о результатах 2025 года местные власти не ответили. С того же 2017 года муниципальный вытрезвитель «Возрождение» работает в столице Татарстана Казани: в прошлом году там побывали 2 тыс. человек, сообщили в городском исполкоме. В вытрезвителе «Центр» в тувинском Кызыле в 2025 году побывали 28 тыс. человек (больше на 4,8% показателей 2024 года). При этом глава республиканского МВД Юрий Завьялов накануне жаловался в Верховном хурале (парламенте Тывы), что в «Центре» «нет элементарных условий для гигиены», а помещениям вытрезвителя нужен ремонт.

Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю Александр Соловьев, наоборот, счел, что открытие вытрезвителей в Красноярске, Ачинске и Норильске (где в 2025 году побывало в общей сложности 4,4 тыс. граждан) положительно повлияло на состояние уличной преступности. Господин Соловьев предложил развить тему, открыв такие учреждения в Лесосибирске, Минусинске, Канске и других краевых городах.

В некоторых регионах, например Хабаровском крае и Приморье, приняты местные законы о создании вытрезвителей, но сами такие учреждения не появились. В Заксобрании Приморья сочли это большой проблемой «для полиции и организаций здравоохранения» из-за невозможности привлечь «до полного вытрезвления» к административной ответственности лиц, утративших способность передвигаться.

Одним из последних в России, в январе 2026 года, открылся вытрезвитель на десять койко-мест в Томске: за первые 40 дней через него прошли 11 человек. А в Краснодарском крае открытие вытрезвителей превратилось в долгострой. Местное заксобрание приняло соответствующий закон в 2024 году; в 2025 году говорилось о выделении на эти цели 180 млн руб. и подборе двух участков (в пригородах Краснодара и Сочи), но с тех пор новостей о проекте не поступало.

