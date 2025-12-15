«Русалу» дали докопаться

«Русал» (MOEX: RUAL), лишившийся 20% в австралийском глиноземном заводе, которым владел с Rio Tinto, выиграл в российском суде спор с бывшим партнером о взыскании с него более 100 млрд руб. В России у Rio Tinto нет активов, но «Русал» может попытаться получить компенсацию в Монголии, где Rio Tinto принадлежит одно из крупнейших месторождений меди в мире. В будущем решение суда может стать предметом торга в переговорах «Русала» с Rio Tinto, считают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Luc Gnago / Reuters Фото: Luc Gnago / Reuters

Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск «Русала» к горно-металлургической компании Rio Tinto и ее структурам о взыскании 104,75 млрд руб. Дело рассматривалось в закрытом режиме. «Иск удовлетворить полностью»,— сказано в картотеке дел. В «Русале» и Rio Tinto оперативные комментарии не предоставили.

«Русал» подал иск к структурам Rio Tinto в апреле 2025 года. Как следует из списка участников, спор может касаться австралийской Queensland Alumina Limited (QAL, выступает как третье лицо), управляющей глиноземным заводом в Гладстоне.

В этом предприятии Rio Tinto принадлежало 80%, «Русалу» — 20%. В апреле 2022 года QAL в соответствии с санкциями Австралии прекратила право структуры «Русала» на переработку на заводе, что исключило участие компании в проекте. «Русал» пытался оспорить отказ структур Rio Tinto от поставок глинозема с QAL в австралийском суде, но проиграл.

«Русал» в конце 2024 года объявил о намерении сократить выпуск алюминия на 250 тыс. тонн из-за существенного роста цен на сырье и негативной конъюнктуры. После утраты доступа к Николаевскому глиноземному заводу на Украине и поставкам из Австралии «Русал» стал увеличивать самообеспеченность сырьем. В 2024 году компания выкупила 30% китайского производителя Hebei Wenfeng New Materials, а в августе 2025 года — 26% индийского завода Pioneer Aluminium Industries Limited за $243,75 млн. Долю в последнем «Русал» планирует увеличить долю до 50%. По оценкам БКС, это поднимает самообеспеченность компании глиноземом c 80–85% до более 90%.

Партнер, руководитель практики разрешения споров Stonebridge Legal Алексей Ядыкин отмечает, что спор был рассмотрен в закрытом режиме по ст. 248.1 АПК РФ. Эта процедура позволяет рассматривать в России споры, которые подлежали рассмотрению в судах иных юрисдикций или третейских судах, и, конечно, иностранные компании в большинстве случае не согласны на такое принудительное изменение, поясняет юрист. Кроме того, по его словам, даже в странах СНГ решения российских арбитражных судов, вынесенные в порядке ст. 248.1 АПК РФ, пока не признавались и не приводились в исполнение.

Адвокат, управляющий партнер t.Legal Николай Титов считает, что Rio Tinto, скорее всего, будет заранее оспаривать признание решения в потенциальных юрисдикциях исполнения, заявлять о превышении российским судом юрисдикции, а также указывать на отсутствие связи части ответчиков со спором вокруг QAL.

В Австралии, Великобритании и ЕС вероятность признания решения стремится к нулю, поскольку там будут учитывать санкции ЕС против «Русала», добавляет он. Управляющий партнер «Бубликов и партнеры» Владимир Бубликов считает, что предположительная цель иска «Русала» — получить компенсацию в иных юрисдикциях, в которых у них есть активы, например, в Монголии.

Среди ответчиков по иску есть структуры Rio Tinto, которым принадлежит доля компании в 66% в месторождении Оюу-Толгой в Монголии — четвертом медном месторождении в мире, запасы которого оцениваются в 1 млрд тонн руды. Юристы и ранее говорили “Ъ”, что деятельность лиц, участвующих в разработке Оюу-Толгоя, может быть затронута спором (см. “Ъ” от 14 апреля).

Николай Бубликов ожидает, что ответчики будут стремиться максимально отодвинуть момент вступления решения в силу, чтобы отложить начало приведения судебного акта к исполнению в иностранных юрисдикциях. Для этого необходимо обжаловать решение в течение максимально длительного срока. Со временем у «Русала» появится право запустить процесс приведения судебного акта к исполнению, но процесс может растянуться на несколько лет, добавляет юрист.

Как полагает господин Титов, решение суда в перспективе можно использовать как инструмент давления и как элемент долгой игры: в переговорах, в параллельных корпоративных и инвестиционных спорах, а также на будущее — при изменении политической ситуации и санкций.

«Русал» и Rio Tinto могут постепенно прийти к формуле обмена активами, когда российская компания получит какой-либо актив Rio Tinto в качестве компенсации за потерю 20% доли в QAL, допускает Владимир Бубликов.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова