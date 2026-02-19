В ГД рассказали о планах увеличить срок снятия денег по программе долгосрочных сбережений

Срок, по истечении которого участники программы долгосрочных сбережений смогут забрать средства государственного софинансирования без потерь, может быть увеличен с одного года до пяти лет. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР). Программа долгосрочных сбережений (ПДС) действует в России с 2024 года.

По словам депутата, инициатива подготовлена при участии Минфина и в первую очередь затрагивает граждан пенсионного и предпенсионного возраста. Сейчас женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет вправе в любой момент получить все накопленные средства, включая взносы государства.

«На практике это привело к тому, что многие люди стали рассматривать программу не как инструмент накоплений на старость, а как обычный вклад с очень высокой доходностью»,— отметил господин Панеш.

Как уточнил депутат, предлагаемые изменения не затронут собственные взносы граждан и полученный инвестиционный доход — их можно будет вывести досрочно без ограничений. При этом средства софинансирования планируется разрешить забирать без потерь только спустя пять лет с момента внесения. Инициатива находится на стадии рассмотрения. По данным парламентария, только за третий квартал 2025 года участники программы вывели со счетов почти 18 млрд руб.