Население оправдало ожидания Банка России

По данным Банка России, в феврале 2026 года медианная инфляция, ожидаемая населением, снизилась с 13,7% до 13,1%, а наблюдаемая осталась неизменной в 14,5%. Домохозяйства без сбережений (65% респондентов) оценили наблюдаемую инфляцию чуть выше, чем месяц назад,— 16% против 15,9%, но их инфляционные ожидания на ближайший год заметно снизились — с 15,2% до 14,2%, минимума за три месяца. У домохозяйств со сбережениями (32% респондентов) оценки наблюдаемой инфляции снизились с 13,2% до 12,9%, а ожидания инфляции — с 12% до 11,5%, что продолжается второй месяц подряд. «Общая динамика полностью соответствует последним данным по экономике и инфляции. Хотя сам уровень инфляционных ожиданий остается высоким и пока они устойчиво не опустились ниже 12%, рано делать выводы, но процессы развиваются пока в том же русле, как и в 2019 году после повышения НДС»,— комментирует Евгений Сусин из Газпромбанка.

Отметим, комментируя январские данные об инфляции в 6%, первый зампред ЦБ Алексей Заботкин ожидал, что разовые проинфляционные факторы вскоре будут исчерпаны и не помешают снижению инфляционных ожиданий. «Всплеск потребительской инфляции начала года не сопровождался аналогичной динамикой в ценах производителей потребительских товаров. В январе субиндекс цен производителей потребительских товаров, который исторически хорошо соотносился с ИПЦ, продолжил начатое в конце 2025 года снижение»,— фиксировали аналитики телеграм-канала «Твердые цифры». В опубликованной 18 февраля записке об инфляции ЦБ отметил, что «оперативные индикаторы не сигнализируют о возможном усилении инфляционного давления от вторичных эффектов налоговых мер».

По данным Росстата, с 10 по 16 февраля недельная инфляция осталась относительно низкой — 0,12%, с начала февраля цены выросли на 0,32%, а годовую инфляцию в феврале аналитики оценили в 5,8–5,9%. «Но здесь важны даже не сами цифры, а траектория: она указывает на быструю нормализацию инфляции после повышения НДС и прочих разовых факторов в направлении порядка 4%»,— отмечает господин Сусин. В «Твердых цифрах» прогнозируют инфляцию на февраль в 0,6% месяц к месяцу и в 5,8% в годовом выражении. Месячные темпы прироста потребительских цен в 0,5–0,6%, что соответствует цели Банка России 4% (с учетом сезонности, в пересчете на год, SAAR), отмечает Евгений Сусин.

Артем Чугунов