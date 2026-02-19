Арест Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, младшего брата короля Карла и любимого сына королевы Елизаветы, стал настоящим шоком для Британии. И если комментаторы из деловых медиа готовы пока только констатировать факты, то их коллеги из других национальных изданий, похоже, видят в случившемся начало экзистенциального кризиса британской монархии. И реагируют в зависимости от своего к ней отношения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эндрю Маунтбеттен-Виндзор

Фото: Toby Melville / Reuters Эндрю Маунтбеттен-Виндзор

Фото: Toby Melville / Reuters

Financial Times (Лондон, Великобритания) Эндрю Маунтбеттен-Виндзор арестован после разоблачений по делу Эпштейна Операция полиции, случившаяся в 66-й день рождения бывшего принца, стала первым случаем, когда высокопоставленный член королевской семьи был арестован с того времени, как это произошло с королем Карлом I в конце гражданской войны… Это второе расследование в Соединенном Королевстве в отношении известного общественного лица в результате разоблачений по делу Эпштейна.

The Independent (Лондон, Великобритания) Королева Елизавета была бы в ужасе от того, как низко пал Эндрю Маунтбеттен-Виндзор Сегодня исполнилось 66 лет с того момента, как появился… первый принц, рожденный царствующей королевой с… 1857 года. Королева Елизавета написала тогда в нескольких письмах, что он будет, несомненно, избалован. Что и произошло… (Вопрос.— “Ъ”) заключается в том, может ли Эндрю Маунтбеттен-Виндзор когда-нибудь рассчитывать на справедливый суд (если дело дойдет до суда), ведь суд общественного мнения уже вынес ему приговор. Если его оправдают, СМИ, скорее всего, предположат, что имеет место попытка сокрытия фактов со стороны истеблишмента. Исторически так повелось, что кровных членов королевской семьи наказывают, если они создают проблемы… Каким бы ни был исход этого дела, закончится оно плохо.

The Sun (Лондон, Великобритания) Арест Эндрю знаменует собой масштабный кризис королевской семьи: пришло время ответить за эпштейновский позор Над арестом Эндрю Маунтбеттена-Виндзора сегодня утром витал некий дух неизбежности после публикации файлов Эпштейна… Но появление шести полицейских автомобилей без опознавательных знаков на королевской земле в восемь часов утра, чтобы доставить брата короля в полицейский участок… в день его 66-летия — событие драматическое и шокирующее. Оно знаменует собой серьезный кризис, в котором оказалась королевская семья… Эпштейновский позор окутывает (королевскую семью.— “Ъ”) вот уже много лет. И сейчас мы оказались в эпохе, когда за него надо отвечать.

The Guardian (Лондон, Великобритания) Лишенный всего великолепия, задержанный как простой гражданин, Эндрю, да и вся Британия, вступают в совершенно новую эпоху Что будет дальше, уже не имеет никакого значения. Магия и благоговение, которые окружали королевскую семью, разрушены безвозвратно. Арест бывшего принца должен изменить все… Этот самый свежий сюжетный поворот в королевской саге делает реформы еще более необходимыми… Когда принц Уильям дал понять, что не переедет в Букингемский дворец (когда станет королем.— “Ъ”), было шагом в правильном направлении. А еще он должен продемонстрировать готовность к реформам, включив дворцовые сады в состав (открытых для публики.— “Ъ”)… парков. Но вот что принесло бы наибольшую пользу его детям и всем, кто их окружает, это удаление заглавных букв из словосочетания «королевская семья».

Подготовил Николай Зубов