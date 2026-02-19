В Азовском море ожидается ветровой нагон и подъем воды

Синоптики предупредили о формировании ветрового нагона в акватории Азовского моря. По данным группы морского прогнозирования ОМЧП Северо-Кавказского УГМС, с вечера 19 февраля и в ночь на 20 февраля по восточной половине моря ожидается повышение уровня воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщили в администрации Ейского района, уровни воды могут достигнуть неблагоприятных отметок и превысить их. Подъем связан с усилением ветра, который способствует нагону водных масс к побережью.

В целом по Краснодарскому краю продолжает действовать штормовое предупреждение. Прогнозируются сильные и продолжительные осадки, в том числе ливни. В северных районах и предгорных территориях возможны смешанные осадки, сопровождающиеся грозами и порывистым ветром. В южной части региона не исключены шквалы с порывами до 30–32 м/с.

На Черноморском побережье также фиксируется ухудшение погодных условий. В районе Сочи и федеральной территории Сириус до вечера 19 февраля на участке Магри — Веселое ожидается сильное волнение моря с высотой волн до 4,5 м. В порту наблюдается тягун.

Кроме того, 19 февраля в Керченском проливе, в районе Феодосия — Анапа в Черном море и по западной части Азовского моря прогнозируется усиление ветра до 25 м/с с порывами до 28 м/с. Высота волн в Черном море может достигать 2,5 м, а на юге Керченского пролива — до 5 м. Утром ожидается обледенение судов.

Жителям прибрежных территорий и судовладельцам рекомендовано учитывать неблагоприятный прогноз и соблюдать меры предосторожности.

Мария Удовик