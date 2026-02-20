Прилипчивый актив

Производитель косметики, здорового питания и бытовой химии Supplement Group купил производство этикеток. Хотя доля этикетки в конечной стоимости изделия составляет до 5%, компании, выпускающие товары повседневного спроса, стремятся контролировать весь производственный процесс. Особенно актуально это стало после ухода с российского рынка европейских производителей клеевых материалов, которые и сами несколько лет назад испытали проблемы из-за забастовок рабочих.

АО «Сапплемент Капитал», в которое входит производитель косметики, здорового питания, бытовой химии и биодобавок Supplement Group, купило курского производителя этикеток «Лейблпак», сообщили “Ъ” стороны сделки.

Supplement Group — производитель БАДов, витаминов и фитнес-снеков. Бизнес контролируется Павлом Мамаевым и Виктором Липиным. Компания существует с 2015 года. В ее портфеле бренды уходовой косметики L!lou, витаминов Polzaboom, добавок Protein Company, бытовой химии Econity. По итогам 2025 года выручка компании составила 1,4 млрд руб. В контур производителя входят ООО «Сапплемент Групп», ООО «Эвейк Групп» и ООО «Здоровая планета», зарегистрированные в Курске.

ООО «Лейблпак» создано в 2005 году. Основной вид деятельности — производство изделий из бумаги и картона. Владелец и глава компании — Инна Князева. По итогам 2025 года выручка компании снизилась на 30%, до 60,3 млн руб.

Стороны не раскрывают сумму сделки. Она могла быть символической, учитывая чистые активы компании, не исключает гендиректор инвестиционной компании Atomic Capital Александр Зайцев. «Лейблпак» — не самый крупный игрок на рынке даже в своем регионе. Как отмечает господин Зайцев, в 2024 году компания занимала 16-е место из 25 производителей в Курской области и 811-е по России в сегменте производства изделий из бумаги и картона. Для сравнения, один из лидеров региона в том же сегменте — АО «Готэк Принт» показал за 2024 год выручку в 2,02 млрд руб.

Налаживание собственного выпуска упаковки и этикеток —распространенная практика в сегменте FMCG. Например, компания-производитель бытовой химии Grass запустила свою типографию для этого в 2024 году. К выходу в этот сегмент ее подтолкнули в том числе уход с российского рынка европейских поставщиков клеевых материалов и сбои в логистике. В самой Европе проблемы в этой отрасли возникли в начале 2022 года из-за забастовок в Финляндии, которые затронули в том числе заводы компании UPM — одного из немногих производителей клеевых подложек под этикетки в регионе.

Рост спроса на этикетки в России отмечается с 2023 года, говорит партнер практики оценки бизнеса и активов консалтинговой компании Neo Елена Варламова. Производство в этом сегменте по итогам 2025 года, как ожидается, будет на уровне 78,9 млрд штук этикеток, а к 2029 году — не менее 103,3 млрд. Это связано не только с уходом с рынка западных конкурентов, но и с ростом внутреннего производства в различных отраслях, считает эксперт.

Для компаний из тех сегментов, в которых работает Supplement Group, наличие собственного производства этикеток актуально также в связи с расширением системы маркировки, отмечает Александр Зайцев. «Маркировка смещает акцент в сторону более частых изменений макетов и коротких тиражей. В таких условиях зависимость от сторонних типографий может создавать операционные риски: сроки согласования, очередность печати, минимальные объемы заказа»,— говорит он.

