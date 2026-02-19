Циклон «Валли» побил 56-летний рекорд по количеству осадков

В четверг, 19 февраля, Московский регион накрыл средиземноморский циклон «Валли», сопровождавшийся порывами ветра до 17 метров в секунду и аномальным снегопадом. Москвичам пришлось преодолевать снежные заносы, чтобы пройти даже минимальное расстояние по городским улицам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки хоккейной команды идут по Красной площади во время снегопада

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Игроки хоккейной команды идут по Красной площади во время снегопада

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С утра город встал в 8–9-балльных пробках, которые продолжались до позднего вечера. Столичные власти и ГИБДД просили граждан не использовать личные автомобили. «Ситуация крайне сложная, но, уверен, город справится»,— комментировал ситуацию мэр Москвы Сергей Собянин.

На Днепропетровской улице на юге Москвы под тяжестью снега рухнул навес, в Подольске — крыша овощебазы. В аэропортах Москвы и Подмосковья, сообщил Минтранс, с начала дня отменили 34 рейса, 50 задержали более чем на два часа. Еще восемь рейсов ушли на запасные аэродромы.

По данным столичных властей, за день может выпасть до 70% месячной нормы осадков. Вечером центр «Фобос» опубликовал предварительные данные базовой метеостанции города на ВДНХ: за день выпало 14 мм осадков, что выше прежнего суточного рекорда, который был установлен 19 февраля 1970 года. Снегопад продолжался и на момент подписания номера в печать. По прогнозу синоптиков, дальше «Валли» проследует на север и северо-запад — в сторону Новгородской, Ленинградской областей и Карелии.

Иван Буранов