Циклон «Валли» побил 56-летний рекорд по количеству осадков

В четверг, 19 февраля, Московский регион накрыл средиземноморский циклон «Валли», сопровождавшийся порывами ветра до 17 метров в секунду и аномальным снегопадом. Москвичам пришлось преодолевать снежные заносы, чтобы пройти даже минимальное расстояние по городским улицам.

Игроки хоккейной команды идут по Красной площади во время снегопада

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С утра город встал в 8–9-балльных пробках, которые продолжались до позднего вечера. Столичные власти и ГИБДД просили граждан не использовать личные автомобили. «Ситуация крайне сложная, но, уверен, город справится»,— комментировал ситуацию мэр Москвы Сергей Собянин.

На Днепропетровской улице на юге Москвы под тяжестью снега рухнул навес, в Подольске — крыша овощебазы. В аэропортах Москвы и Подмосковья, сообщил Минтранс, с начала дня отменили 34 рейса, 50 задержали более чем на два часа. Еще восемь рейсов ушли на запасные аэродромы.

По данным столичных властей, за день может выпасть до 70% месячной нормы осадков. Вечером центр «Фобос» опубликовал предварительные данные базовой метеостанции города на ВДНХ: за день выпало 14 мм осадков, что выше прежнего суточного рекорда, который был установлен 19 февраля 1970 года. Снегопад продолжался и на момент подписания номера в печать. По прогнозу синоптиков, дальше «Валли» проследует на север и северо-запад — в сторону Новгородской, Ленинградской областей и Карелии.

Иван Буранов

Фотогалерея

Как столица справлялась с последствиями циклона «Валли»

Сугробы во дворе жилого комплекса

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Прохожие у станции метро «Китай-город»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Работа снегоуборочной техники

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Манежная площадь

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Общее количество осадков по итогам суток составит от 15 до 18 см, а в отдельных районах — до 20 см

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Сотрудники коммунальной службы расчищают тротуар

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Уборка снега на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Автолюбитель откапывает машину

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Команда юных хоккеистов пробирается через сугробы на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Снегопад претендует на обновление суточного рекорда для 19 февраля, установленного в 1970 году

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Уборка снега с крыши здания

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Туристы у Исторического музея

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Автобусная остановка у станции метро «Краснопресненская»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото на память

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Уборка снега у театра «Ленком Марка Захарова»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Купола храма Василия Блаженного

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Подручные средства для защиты от снега

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Уборка снега у входа в ТЦ «Охотный ряд»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Курьеры службы доставки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Уборка снега

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пешеходы покоряют сугробы

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Лопата — хорошо, а снегоуборочная машина — еще лучше

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Прогулка по центру Москвы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Уборка снега на ГУМ-ярмарке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Снегоуборочная техника расчищает улицу

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Туристка в Александровском саду

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Манежная площадь

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Заснеженный пешеходный переход

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Курьер службы доставки

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Этой зимой москвичам пригодились зонтики

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Жители столицы запасаются лопатами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Прохожие на улице

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Из-за снегопада пробки достигли 9 баллов, в ЦАО ожидаются локальные перекрытия

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Люди укрываются от снега на остановке общественного транспорта «Охотный ряд»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Мясницкая улица

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Уборка снега

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Последствия снегопада

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Москва ушла с головой в снег

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Красная площадь

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Переход трамвайных путей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Ермаков  /  купить фото

