Теннисистка Андреева уступила Анисимовой и не смогла защитить титул в Дубае

Россиянка Мирра Андреева, занимающая шестое место в мировом рейтинге, не смогла пробиться в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Дубае. В четвертьфинале она уступила шестой ракетке мира американке Аманде Анисимовой.

Теннисистки провели на корте 2 часа 38 минут. Матч завершился со счетом 2:6, 7:5, 7:6 (7:4). За выход в финал Аманда Анисимова поспорит со своей соотечественницей пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой.

Мирра Андреева, выигравшая этот турнир в прошлом году, не смогла защитить титул. По итогам недели она потеряет 785 рейтинговых очков и опустится как минимум на одну строку мировой классификации.

Общий призовой фонд турнира в Дубае превышает $4 млн. Финальный матч пройдет 22 февраля.

Таисия Орлова