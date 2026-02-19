На Кубани объявили угрозу атаки БПЛА

В связи с объявлением угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов на Кубани доведены обязательные к исполнению рекомендации для населения. При включении сирен и подаче сигнала «Внимание всем» гражданам необходимо незамедлительно соблюдать установленные меры безопасности.

В случае нахождения в жилом помещении жителям рекомендуется не покидать квартиру или дом и укрыться в комнате без окон — в ванной, санузле, кладовой либо коридоре. Следует держаться на расстоянии от оконных и дверных проемов и не пользоваться лифтом до отмены сигнала тревоги.

Гражданам, находящимся на улице, предписано оперативно проследовать в цокольный этаж ближайшего здания. В качестве укрытия допускается использование подвальных помещений и подземных парковок. Подчеркивается, что небезопасно прятаться у стен многоквартирных домов, а также использовать в качестве укрытия автомобили или остановочные павильоны.

Если сигнал тревоги застал водителя в автомобиле, необходимо остановить транспортное средство, покинуть его и укрыться за прочным сооружением либо лечь на землю и переместиться к ближайшему защищенному месту.

Отдельно обращается внимание на информационную безопасность. Граждан просят не размещать в социальных сетях фото- и видеоматериалы, связанные с беспилотными аппаратами, работой систем противовоздушной обороны, а также действиями специальных и оперативных служб. Подобная информация может быть использована для корректировки противоправных действий.

Жителям рекомендовано сохранять спокойствие, ожидать официального сообщения об отмене режима опасности и получать сведения исключительно из проверенных источников. В экстренных случаях необходимо обращаться по единому номеру оперативных служб — 112.

Мария Удовик