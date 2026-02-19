В Думу внесен законопроект о запрете сгенерированных образов людей в агитации

Группа депутатов Госдумы от «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России» и «Новых людей» внесла в нижнюю палату пакет поправок к избирательному законодательству. Один из пунктов законопроекта вводит прямой запрет на использование в предвыборной агитации изображения человека, в том числе вымышленного или умершего, «созданного с применением информационных технологий». Это ограничение не распространяется на лиц, являющихся кандидатами на выборах.

Как следует из пояснительной записки, предложенная авторами мера направлена на борьбу с дипфейками и иными формами цифровых манипуляций, которые, по мнению депутатов, способны искажать представление избирателей о кандидатах и партиях и использоваться для недобросовестного влияния на волеизъявление граждан. В то же время проектируемые нормы «не ограничивают возможность правомерного использования информационных технологий при проведении предвыборной агитации», подчеркивается в документе.

Ранее несколько депутатов Госдумы предлагали, напротив, узаконить использование искусственного интеллекта (ИИ) в агитации при условии специальной маркировки таких материалов. По их мнению, это позволило бы легализовать уже существующую практику и вывести цифровую агитацию «из серой зоны».

Самым громким случаем использования ИИ в агитации стал судебный спор между челябинскими коммунистами и местным избиркомом по поводу предвыборной листовки КПРФ со сгенерированным нейросетью изображением семьи. В августе 2025-го избирком запретил этот агитматериал, посчитав, что партия нарушила запрет на использование в агитации образов посторонних людей. Челябинский облсуд признал это решение незаконным, однако апелляционная инстанция, а за ней и Верховный суд подтвердили правоту избиркома.

Анна Коломенская