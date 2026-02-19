РЖД выставят на торги пять зданий в Краснодаре за 707 млн рублей
«Российские железные дороги» (РЖД) объявили о планах продажи пяти зданий, расположенных на территории бывшего грузового двора в центре Краснодара, с начальной стоимостью 707 млн руб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого заместителя начальника департамента корпоративного имущества холдинга Анастасию Котковскую.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Продажа станет частью масштабной программы реализации корпоративных активов РЖД, включающей объекты в нескольких регионах страны. В частности, на торги также будут выставлены три объекта недвижимости в Москве: депо «Лихоборы» стоимостью 3,5 млрд руб., проект «Угрешская» — 1 млрд руб. и участок «Красная сосна» с десятью зданиями за 2 млрд руб. В Красноярске на продажу предложены 19 зданий на берегу Енисея с начальной ценой 601 млн руб.
Госпожа Котковская пояснила, что московские объекты различаются по площади и назначению. Депо «Лихоборы» занимает 9,2 га и включает 42 объекта, часть которых относится к памятникам культурного наследия. «Угрешская» расположена на участке в один гектар и состоит из четырех зданий, ранее планировавшихся под промышленное развитие. Территория «Красной сосны» занимает 27 га и ранее использовалась для складской и логистической деятельности.
Продажа краснодарских зданий, по словам госпожи Котковской, позволит эффективнее использовать центральную городскую недвижимость и привлечь инвесторов к развитию территории бывшего грузового двора. Общая стратегия РЖД нацелена на оптимизацию корпоративного имущества и поддержку развития городских пространств.
Ранее представитель департамента корпоративного имущества сообщала о планах выставить на торги московский Рижский вокзал с начальной стоимостью 4 млрд руб., а также офисные площади в башнях Moscow Towers в кластере «Москва-Сити». Таким образом, программа продажи охватывает ключевые объекты с высокой инвестиционной привлекательностью, включая транспортную и коммерческую недвижимость в центральных и стратегически значимых городах России.
Начало торгов по каждому объекту будет объявлено дополнительно, а потенциальные покупатели смогут ознакомиться с технической документацией и условиями участия в соответствии с действующим законодательством о реализации государственной и корпоративной собственности. Ожидается, что реализация активов РЖД позволит привлечь инвестиции и стимулировать развитие городской инфраструктуры в регионах, где располагаются выставленные на торги объекты.
Общая стоимость всех выставленных на продажу объектов в разных городах составляет несколько миллиардов рублей, что делает эту кампанию одной из крупнейших по продаже корпоративных активов транспортного холдинга за последние годы.