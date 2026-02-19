РЖД выставят на торги пять зданий в Краснодаре за 707 млн рублей

«Российские железные дороги» (РЖД) объявили о планах продажи пяти зданий, расположенных на территории бывшего грузового двора в центре Краснодара, с начальной стоимостью 707 млн руб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого заместителя начальника департамента корпоративного имущества холдинга Анастасию Котковскую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Продажа станет частью масштабной программы реализации корпоративных активов РЖД, включающей объекты в нескольких регионах страны. В частности, на торги также будут выставлены три объекта недвижимости в Москве: депо «Лихоборы» стоимостью 3,5 млрд руб., проект «Угрешская» — 1 млрд руб. и участок «Красная сосна» с десятью зданиями за 2 млрд руб. В Красноярске на продажу предложены 19 зданий на берегу Енисея с начальной ценой 601 млн руб.

Госпожа Котковская пояснила, что московские объекты различаются по площади и назначению. Депо «Лихоборы» занимает 9,2 га и включает 42 объекта, часть которых относится к памятникам культурного наследия. «Угрешская» расположена на участке в один гектар и состоит из четырех зданий, ранее планировавшихся под промышленное развитие. Территория «Красной сосны» занимает 27 га и ранее использовалась для складской и логистической деятельности.

Продажа краснодарских зданий, по словам госпожи Котковской, позволит эффективнее использовать центральную городскую недвижимость и привлечь инвесторов к развитию территории бывшего грузового двора. Общая стратегия РЖД нацелена на оптимизацию корпоративного имущества и поддержку развития городских пространств.

Ранее представитель департамента корпоративного имущества сообщала о планах выставить на торги московский Рижский вокзал с начальной стоимостью 4 млрд руб., а также офисные площади в башнях Moscow Towers в кластере «Москва-Сити». Таким образом, программа продажи охватывает ключевые объекты с высокой инвестиционной привлекательностью, включая транспортную и коммерческую недвижимость в центральных и стратегически значимых городах России.

Начало торгов по каждому объекту будет объявлено дополнительно, а потенциальные покупатели смогут ознакомиться с технической документацией и условиями участия в соответствии с действующим законодательством о реализации государственной и корпоративной собственности. Ожидается, что реализация активов РЖД позволит привлечь инвестиции и стимулировать развитие городской инфраструктуры в регионах, где располагаются выставленные на торги объекты.

Общая стоимость всех выставленных на продажу объектов в разных городах составляет несколько миллиардов рублей, что делает эту кампанию одной из крупнейших по продаже корпоративных активов транспортного холдинга за последние годы.

Мария Удовик