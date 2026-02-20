Владимир Колокольцев пожаловался на неравенство между силовиками

Общее количество преступлений в России по сравнению с позапрошлым годом сократилось на 3%, а социологические опросы свидетельствуют о росте доверия граждан к полиции. Но эти успехи достигнуты на фоне серьезных кадровых проблем в МВД, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев на заседании комитета Госдумы по безопасности 19 февраля.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Резервы по повышению эффективности нашей деятельности практически исчерпаны. Личный состав работает за гранью возможностей, проблема комплектования органов внутренних дел приобрела более масштабный характер, чем в предыдущие годы. В минувшем году количество уволившихся сотрудников увеличилось на 7%. Из года в год отрицательная динамика: больше сотрудников увольняется, чем поступает на службу»,— рассказал министр депутатам. По его словам, число вакансий в ОВД достигло 212 тыс., и в первую очередь речь идет о ключевых подразделениях, непосредственно контактирующих с населением.

Среди причин недокомплекта господин Колокольцев назвал низкую заработную плату и трудности с получением жилья. Кроме того, он пожаловался на несправедливость, напомнив, что в конце декабря 2025-го были внесены изменения в законодательство, согласно которым сотрудникам прокуратуры и Следственного комитета, исполнявшим служебные обязанности в зоне СВО, может быть присвоен статус ветерана боевых действий. Но на полицейских это не распространяется, посетовал министр. «Подобное неравенство между сотрудниками силовых ведомств усугубляет и без того катастрофическую кадровую ситуацию в органах внутренних дел. Здесь нам крайне необходимо содействие депутатского корпуса»,— заключил Владимир Колокольцев.

Ксения Веретенникова