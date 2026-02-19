Аэропорт Краснодара приостановил прием и выпуск самолетов

Вечером 19 февраля в аэропорту Краснодара были введены временные ограничения на обслуживание воздушных судов. Информацию об этом распространила Росавиация.

Как уточнили в ведомстве, меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Ограничения затрагивают как прием, так и выпуск самолетов.

Согласно данным онлайн-табло, на текущий день из аэропорта кубанской столицы запланированы вылеты восьми рейсов. Воздушные суда должны отправиться в Ереван, Москву, Челябинск, Стамбул, Казань, Санкт-Петербург и Анталью.

Ранее сообщалось, что аэропорт Краснодара осуществляет обслуживание рейсов ежедневно в период с 09:00 до 19:00.

Кроме того, в Краснодарском крае с 18:06 объявлена беспилотная опасность. В сообщении РСЧС указано, что сохраняется угроза падения беспилотных летательных аппаратов.

Мария Удовик