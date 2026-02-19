Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Суд прекратил дело об изъятии активов цементных заводов Кубани

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры РФ об отказе от иска, предусматривавшего обращение в доход государства активов компании «Актуальные инвестиции». Указанная структура контролирует два крупных цементных предприятия региона — Новоросцемент и Верхнебаканский цементный завод, пишет ТАСС со ссылкой на предприятие.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судебное разбирательство по ранее поданному заявлению прекращено в установленном законом порядке. В компании подчеркнули, что операционная и финансовая деятельность продолжается в штатном режиме. Производственные процессы, а также исполнение обязательств перед сотрудниками, контрагентами и кредиторами осуществляются без изменений.

Изначально иск поступил в суд 27 января. Надзорное ведомство просило взыскать в доход государства акции ОАО «Верхнебаканский цементный завод» и ОАО «Новоросцемент». Согласно данным ЕГРЮЛ, единственным акционером обоих обществ является АО «Актуальные инвестиции». При этом в выписке также указано АО «Газметаллпроект» как лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридических лиц.

ОАО «Новоросцемент», основанное в 1882 году, относится к числу крупнейших производителей цемента в стране. Годовой объем выпуска превышает 4,3 млн тонн, в структуру входят два завода. «Верхнебаканский цементный завод» входит в число ведущих производителей цемента в Южном федеральном округе с ежегодным объемом производства порядка 2,1 млн тонн.

Мария Удовик

