Иван Лунев возглавил Главное управление пожарной охраны МЧС

Иван Лунев назначен начальником Главного управления пожарной охраны МЧС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Глава МЧС Александр Куренков представил нового руководителя личному составу центрального аппарата.

«Уверен, что приобретенный вами опыт организации работ в приграничном регионе, особенно в это непростое для страны время, будет успешно применен в достижении целей, стоящих перед министерством», — заявил господин Куренков.

Генерал-майор внутренней службы родился в Курской области, окончил Московский институт пожарной безопасности МВД России и Академию ГПС МЧС России. С 2003 года служил в территориальном подразделении МЧС в Курской области, с 2015 года руководил главным управлением ведомства по региону.