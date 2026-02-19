Сборная Норвегии взяла золото Олимпийских игр в лыжном двоеборье

Норвежцы Андреас Скоглунд и Йенс Лурос Офтебру завоевали золотую медаль Олимпийских игр в командном соревновании по лыжному двоеборью (прыжки с большого трамплина + командный спринт).

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

На финише командного спринта победители показали время 41 минута 18 секунд. Второе место заняла сборная Финляндии. Медаль команде принесли Илкка Херола и Эро Хирвонен, отставшие от лидеров на 0,5 секунды. Бронзу завоевали австрийцы Штефан Реттенеггер и Йоханнес Лампартер (+22,3 секунды).

25-летний Йенс Лурос Офтебру стал четырехкратным олимпийским чемпионом. Ранее на Играх в Италии он взял золото в двух других дисциплинах двоеборья. На Олимпиаде в Пекине норвежец выиграл эстафету. На счету Офтебру четыре золота, два серебра и две бронзы мировых первенств.

Андреасу Скоглунду 24 года. Он впервые стал обладателем олимпийской медали. На этапах Кубка мира лучшим результатом норвежца является третье место.

Таисия Орлова