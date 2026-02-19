Суд отменил победу калининградского депутата на выборах из-за ВНЖ в Греции

Зеленоградский райсуд (Калининградская область) отменил результаты выборов в местный совет депутатов по округу №2, от которого избралась представитель «Единой России» Екатерина Суворова. В ходе разбирательства по иску ее оппонента от КПРФ Дениса Гейчика выяснилось, что госпожа Суворова не уведомила избирком о наличии вида на жительство в Греции, рассказал «Ъ» представитель коммуниста Михаил Грищенко.

По словам юриста, кандидату от КПРФ стало известно о европейском ВНЖ госпожи Суворовой из открытых источников. Суд установил, что Екатерина Суворова выезжала в Польшу без визы. В качестве свидетеля выступил ее бывший супруг, имеющий гражданство Греции, добавил господин Грищенко. Прокуратура поддержала исковые требования. Если решение вступит в законную силу, то мандат госпожи Суворовой будет аннулирован, а по округу №2 проведут дополнительные выборы.

Запрет на участие в выборах при наличии документа, подтверждающего право на постоянное проживание кандидата на территории иностранного государства, ввели в 2006 году. В 2021 году по инициативе президента России Владимира Путина аналогичное ограничение распространилось на государственных и муниципальных служащих, а также на силовиков.

Подробнее в материале «Ъ» — «А вас, Штирлиц, я попрошу признаться».

Андрей Прах