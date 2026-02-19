«Это чувствительный удар»

Валерий Залужный идет в политику — так СМИ и многочисленные комментаторы оценили его последнее интервью. Экс-главком ВСУ и действующий посол в Лондоне впервые признал личный конфликт с Владимиром Зеленским. В частности, бывший командующий обвиняет действующую власть в срыве важных военных решений, что привело к непоправимым последствиям. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что действующий президент Украины вновь находится под сильным давлением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

На фоне непростых переговоров и продолжающихся боевых действий в дело, похоже, вступает третий фактор — обострение обстановки в самой украинской власти. Такое бывало и раньше, но сейчас есть признаки того, что элиты начинают вплотную готовиться к предвыборной кампании или же действующего президента пытаются как минимум ограничить в полномочиях. Собственно, главное — это новое интервью Валерия Залужного агентству Associated Press, где экс-главком ВСУ, а ныне посол в Великобритании, впервые открыто резко высказался против Владимира Зеленского.

Обвинения серьезные. В подробности погружаться не будем: публикации доступны на многих ресурсах. Общий смысл в том, что власть пыталась вмешиваться в управление вооруженными силами и давить на самого командующего, компрометируя его, в том числе и в глазах иностранных союзников. Группа спецназа СБУ пыталась провести обыск в секретном командном пункте, и происходило это в разгар важных событий на фронте осенью 2022 года. Кроме того, Залужный открыто обвинил политическое руководство страны в провале наступления 2023 года.

Главный вывод в связи с этим гласит: нынешний посол Украины в Лондоне всерьез намерен идти в политику, ранее он отказывался говорить на эту тему. И, что главное, — не на стороне Зеленского. Последний тем временем дал понять, что раздражен нынешним американским подходом к переговорному процессу. Одновременно в СМИ появилась очередная информация о так называемой тайной сделке России и США на $12 трлн в обмен на снятие санкций.

Российский спецпосланник Кирилл Дмитриев назвал все это фейком. Тем не менее контакты двух стран по восстановлению отношений продолжаются, и этого никто не скрывает. Очень похоже, что Зеленскому дают понять, чтобы он смягчил переговорную позицию. Среди прочего есть такой вариант, как создание коалиционного правительства с участием оппозиции, которое будет принимать ключевые решения в государстве.

Просто у Зеленского не останется выбора, кроме как соглашаться на это под давлением многочисленного компромата и недовольства самих граждан.

Очень интересно, какая роль в этом отводится Валерию Залужному. При этом нужно еще раз отметить, что все это происходит уже не в первый раз. Также стоит сказать, что Залужный — фигура популярная, и обвинения против лидера страны он выдвигает серьезные, поэтому это чувствительный удар. Прогнозов, по обыкновению, не делаем, ждем следующей встречи делегаций Киева и Москвы, которая, судя по всему, вновь пройдет в Женеве.

Дмитрий Дризе