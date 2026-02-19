«Камень подходит как для интерьеров, так и для наружного применения»

Мы редко слышим имя Margraf за пределами профессиональной среды, но в индустрии архитектуры и работы с натуральным камнем это компания с очень серьезной репутацией и длинной историей. Итальянский бренд, который работает с камнем по системе полного цикла — от карьеров до сложных архитектурных и дизайнерских решений. У Margraf есть собственный исследовательский и кураторский проект Materioteca — своего рода «библиотека материалов», где, как понятно из названия, собираются не книги, а образцы натурального камня, рассматриваемые как культурный, эстетический и инженерный ресурс. И вот недавно в этой «библиотеке» появился новый материал — Santafiora, камень, который вошел в каталог Margraf после приобретения одноименного карьера в Тоскане.

Santafiora — это натуральный камень с низкой пористостью, что обеспечивает ему долговечность, устойчивость к атмосферным воздействиям и стабильность цвета. Он отличается теплой природной палитрой — от глубоких коричневых до более светлых оттенков — и придает поверхностям глубину и характер. Камень устойчив к морозу, огню, ультрафиолету и солевой коррозии, обладает природными противоскользящими свойствами, а потому подходит как для интерьеров, так и для наружного применения — от фасадов и городского мощения до жилых пространств, отелей, спа и бассейнов. Margraf активно сотрудничает с архитектурными бюро и дизайн-брендами по всему миру, а потому, вполне предсказуемо, что Santafiora в ближайшее время начнет появляться в новых архитектурных проектах и дизайнерских коллекциях. Ждем интересных решений.

Анна Минакова