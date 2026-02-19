Нападающего атаковали словом

Скандал с расистским оттенком, разразившийся во время первого матча раунда play-off Лиги чемпионов, в котором «Реал» в Лиссабоне с минимальным счетом обыграл «Бенфику», набирает обороты. Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) назначил проверку с целью выяснить, действительно ли автор единственного гола Винисиус подвергся расистским оскорблениям со стороны Джанлуки Престианни. Предположительно, тот назвал его обезьяной. Проверку проводят и португальские власти. В «Реале» тем временем сообщили, что предоставили UEFA некие доказательства того, что игрок подвергся нападкам. Интересно, что Винисиус является удивительно часто оскорбляемым по признаку расы игроком: за восемь лет, что бразилец выступает за «Реал», лиссабонский инцидент уже двадцатый.

Фото: Rodrigo Antunes / Reuters Форвард мадридского «Реала» Винисиус

Фото: Rodrigo Antunes / Reuters

Скандальная история, случившаяся в ночь на 18 февраля в Лиссабоне, где «Бенфика» принимала «Реал» в первом матче раунда play-off Лиги чемпионов, получила продолжение. Ту игру, напомним, прервали на десять минут после того, как форвард мадридцев Винисиус пожаловался рефери на то, что его оскорбили по расовому признаку. Винисиус, ставший автором единственного гола в матче, отпраздновал успех, подбежав к угловому флажку и изобразив нечто вроде танца, который трибунам не понравился. Не понравился он и судье, и тот показал бразильцу желтую карточку. Причем ровно в тот момент, когда к Винисиусу подбежал аргентинский полузащитник лиссабонцев Джанлука Престианни. Последний прикрывал рот футболкой и что-то говорил. Пока Винисиус протестовал против желтой карточки, аргентинец еще что-то сказал. И вот тут уже бразилец взорвался, пожаловался судье на расизм и вообще хотел уйти с поля. Но матч после десятиминутной задержки все же возобновился.

Дело получилось настолько громким, что проверку по инциденту назначил не только UEFA, но и власти Португалии. В заявлении UEFA говорится: «Для расследования обвинений в дискриминационном поведении во время матча Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Реалом", который состоялся 17 февраля, назначен инспектор по этике и дисциплине UEFA. Более подробная информация по этому вопросу будет предоставлена в ближайшие дни». Португальское Управление по противодействию насилию в спорте сообщило на своем официальном сайте, что проверит сообщения СМИ об инциденте и вынесет соответствующее решение.

Если вина аргентинца будет доказана, ему грозит дисквалификация на десять матчей.

Главный вопрос в этом скандале сводится к тому, что же все-таки сказал Престианни Винисиусу? Очень напоминает легендарную историю, случившуюся в финале чемпионата мира 2006 года. Тогда лидер сборной Франции Зинедин Зидан боднул головой защитника сборной Италии Марко Матерацци. Зидана в итоге удалили, а итальянцы победили в серии послематчевых пенальти. Вопрос «Что сказал Матерацци?» тогда был главной темой мирового спорта. Только много времени спустя оба футболиста рассказали, что итальянец весьма витиевато оскорбил мать и сестру Зидана.

В данном случае какие-то данные все же есть. По версии форварда «Реала» Киллиана Мбаппе, Престианни назвал Винисиуса обезьяной. Причем не менее пяти раз. Доказать это непросто, учитывая, что аргентинец, как было сказано, прикрывал рот футболкой. По сути, все сводится к варианту «слово против слова». В «Реале», правда, говорят о наличии неких доказательств. 19 февраля мадридцы распространили сообщение, в котором отметили, что передали собранные данные в UEFA. Не прояснил ситуацию и сам Винисиус. Он лишь заявил, что «все расисты на самом деле трусы, потому что закрывают рот футболкой и показывают свою слабость». «Сегодня не было ничего нового. Я получил предупреждение за то, что праздновал гол. Не понимаю, почему так случилось»,— отметил игрок.

То, что нечто оскорбительное все же было произнесено, фактически признал и сам Престианни. Но, по его версии, слова были неверно истолкованы.

Возможно, имеется в виду, что обезьяной он назвал Винисиуса просто за то, что тот проявил неуважение к фанам соперника. Ну а тот воспринял все сквозь призму расизма. В пользу такой версии говорит и мнение главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью. В скандальном матче его с поля удалили: в концовке встречи он вступил в перепалку с судьями за что получил сначала желтую, а потом и красную карточку. Так вот, по словам Моуринью, Винисиус, после того как забил великолепный гол, мог бы отпраздновать его и уважительнее.

По подсчетам испанского спортивного журналиста Гильема Балаге, материал которого опубликовал BBC, за восемь лет, проведенных в «Реале», 25-летний Винисиус 20 раз становился жертвой расистских оскорблений. Причем были случаи, когда «Реал» в матче вообще не участвовал. Например, в 2024 году во время встречи Лиги чемпионов «Атлетико»—«Интер» испанская публика вдруг принялась скандировать оскорбительные кричалки в адрес Винисиуса. Бразильца обижают настолько часто, что, возможно, это делают уже не для того, чтобы действительно указать ему на его расовую принадлежность, а просто с целью вывести из себя ценнейшего игрока «Реала», зная, насколько остро он реагирует.

Александр Петров