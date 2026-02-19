Суд ужесточил приговор курьеру по делу о хищении квартиры Ларисы Долиной

Московский областной суд увеличил на три месяца срок лишения свободы осужденной по делу певицы Ларисы Долиной Анжеле Цырульниковой. Суд первой инстанции приговорил ее к семи годам колонии, признав виновной в мошенничестве. Об этом сообщило «РИА Новости».

Ходатайство об ужесточении приговора подала прокуратура. Гособвинение сочло, что ранее не учитывалось беззащитное состояние другой потерпевшей в рамках дела. Остальным фигурантам сроки оставили без изменения. Адвокат одного из осужденных рассказал агентству, что суд отказал в возвращении дела в прокуратуру для дополнительного расследования.

Лариса Долина в августе 2024 года стала жертвой мошенников. По данным следствия, злоумышленники убедили певицу перевести деньги на якобы безопасный счет, а также продать квартиру. Общий ущерб превысил 317 млн руб. Анжела Цырульникова была курьером, которой госпожа Долина отдавала деньги, а также занималась переводом средств в криптовалюту.

Также правоохранители установили трех «дроперов»: Андрея Основу, Дмитрия Леонтьева и Артура Каменецкого. В ноябре 2025 года суд назначил фигурантам от четырех до семи лет колонии и штрафы от 900 тыс. до 1 млн руб. Вину признал только Артур Каменецкий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ларису Долину отправили в гражданское производство».

Никита Черненко