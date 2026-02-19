В московских аэропортах отменили почти 30 рейсов из-за снегопада

Из-за сильного снегопада в московских аэропортах отменили 29 рейсов на прилет и вылет, в числе которых семь рейсов иностранных авиакомпаний. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

По данным ведомства, более чем на два часа в столице были задержаны 25 рейсов. На запасные аэродромы ушли восемь воздушных судов. Всего за сутки аэрогавани Шереметьево, Внуково и Домодедово обслужили 607 рейсов.

Сильный снегопад продолжается в Москве с ночи 19 февраля. В столице и области действует оранжевый уровень погодной опасности. В Росавиации отметили, что работа воздушного транспорта в столице находится на особом контроле Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора.