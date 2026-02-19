Совместно нажитое не досталось кредиторам

В Челябинской области суд отклонил заявление кредитора и финансового управляющего Александра Дубровского, сына бывшего главы региона Бориса Дубровского, о признании недействительным раздела имущества с экс-супругой должника Ириной. Заявители требовали возвратить Александру Дубровскому автомобиль Mercedes-Benz, дом с земельным участком в магнитогорском поселке Хуторки, а также возместить цену проданной квартиры. Общая стоимость имущества составляет около 15 млн руб. Кредитор и финансовый управляющий заявляли, что бывшие супруги заключили соглашение с целью вывести имущество, но суд с их доводами не согласился.



Арбитражный суд Челябинской области не стал признавать недействительной сделкой соглашение о разделе совместно нажитого имущества между бизнесменом, сыном экс-губернатора Бориса Дубровского Александром Дубровским и его супругой Ириной. Обособленный спор рассматривался в рамках дела о банкротстве предпринимателя. Один из кредиторов и финансовый управляющий требовали возвратить в собственность должника недвижимость и автомобиль стоимостью более 15 млн руб., но первая инстанция им отказала. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Заявление, поданное ООО «Кредендо-Ингосстрах Кредитное страхование», рассматривалось с 2023 года. Согласно материалам дела, кредитор просил возвратить Александру Дубровскому жилой дом площадью 417,8 кв. м и земельный участок в поселке Хуторки Магнитогорска стоимостью 10,2 млн руб., автомобиль Mercedes-Benz — 4,1 млн руб., а также взыскать с Ирины Дубровской стоимость проданной за 1,6 млн руб. квартиры площадью 32,2 кв. м в доме по улице 50-летия Магнитки в Магнитогорске.

Кредитор обосновал заявление тем, что имущество было передано Ирине Дубровской безвозмездно, его раздел был неравноценным, а само соглашение между бывшими супругами заключено с целью вывода наиболее ликвидного имущества в преддверии банкротства Александра Дубровского. К заявлению впоследствии присоединился финансовый управляющий должника Павел Стешенцев.

В материалах дела указано, что в мае 2019 года Ирина Дубровская подала иск о разделе общего имущества. В заявлении речь шла о долях в разных компаниях и средствах на банковских вкладах на общую сумму более 84 млн руб. В 2020 году бывшие супруги заключили соглашение о разделе имущества. Во время брака они вместе приобрели квартиру в доме на улице 50-летия Магнитки в Магнитогорске стоимостью 1,5 млн руб., нежилое помещение и квартиру на улице Елькина в Челябинске — 7,5 млн руб., студию в Объединенных Арабских Эмиратах — 10,6 млн руб., автомобили Porsche и Mercedes-Benz — общая стоимость 8,4 млн руб., снегоболотоход за 1,2 млн руб. В список имущества также включены доли в ООО «Промпоставка», «Имущественный центр», «Галерея дизайна», «Магнитогорская строительная компания» стоимостью 9,2 млн руб.

В результате раздела Александр Дубровский получил имущество на 26,9 млн руб. Ему досталась квартира в Магнитогорске, студия в ОАЭ, Porshe, снегоболотоход и доли в четырех ООО. Ирине Дубровской перешла недвижимость в Челябинске и Mercedes-Benz. Стоимость этого имущества составила 10,4 млн руб. Позже стороны признали, что раздел имущества оказался неравноценным, поэтому договорились, что Александр Дубровский передаст экс-супруге землю и дом в поселке Хуторки, квартиру в Магнитогорске и выплатит 3,5 млн руб. компенсации.

Александр Дубровский выступал против удовлетворения заявления кредитора и финансового управляющего. В суде он утверждал, что раздел имущества совершен для урегулирования судебного спора, а имеющихся у него активов хватило бы для расчета с кредиторами. Ирина Дубровская в суде также указывала на равноценность раздела.

По мнению суда, кредитор и финансовый управляющий не доказали, что сделка совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов. Кроме того, нет доказательств, подтверждающих фактический контроль должника над имуществом, переданным Ирине Дубровской в результате раздела. В результате заявление о признании сделки недействительной суд не удовлетворил.

Арбитражный суд региона признал Александра Дубровского банкротом по его собственному заявлению в ноябре 2023 года. В отношении него была введена процедура реализации имущества. Сын бывшего губернатора Челябинской области заявил о долгах в размере 274 млн руб. На тот момент Александр Дубровский, по данным «СПАРК-Интерфакс», был директором и совладельцем пяти южноуральских компаний: ООО «Галерея камня», «Челябстройкомплект», «Песчано-гравийный карьер», «Магнитогорская строительная компания» и ООО «Управляющая компания “Станичная”». В 2017–2018 годах господин Дубровский был основным владельцем АО «Производственное объединение „Монтажник“», которое занималось строительством конгресс-холла в Челябинске на бюджетные средства и впоследствии обанкротилось.

