Нижегородская область поднялась на седьмое место в рейтинге по качеству жизни

По итогам 2025 года Нижегородская область заняла седьмое место в рейтинге по качеству жизни, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). Об этом говорится на сайте рейтинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В АСИ отметили, что исследование теперь включает 12 направлений и 149 показателей вместо 10 и 140 соответственно. Рейтинг 2025 года охватил направления: «Народосбережение», «Образование и развитие», «Работа и свое дело», «Материальное благополучие», «Благоустройство», «Жилищные условия», «Транспорт», «Спорт, культура и досуг», «Социальная защита», «Безопасность», «Укрепление и охрана здоровья», «Экология». Исследование учитывает статистические показатели, геоаналитические данные и опросы граждан, в которых приняло участие около 345 тыс. человек.

На первом и втором местах по-прежнему Москва и Санкт-Петербург. На третье место поднялась Тюменская область, сместив Татарстан.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году Нижегородская область занимала в рейтинге девятое место, в 2023 году — десятое.

Галина Шамберина