Нижегородская область поднялась на девятое место в рейтинге по качеству жизни

По итогам 2024 года Нижегородская область заняла девятое место в рейтинге по качеству жизни, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). Об этом говорится на сайте рейтинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В 2023 году Нижегородская область занимала в рейтинге десятое место, а в 2022 году — 13-е.

Первое и второе места в 2024 году, как и год назад, занимают Москва и Санкт-Петербург. На третье место с пятого поднялся Татарстан, обогнавший Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ.

В целом за 2024 год улучшили свои показатели 47 регионов.

Рейтинг АСИ по качеству жизни состоит из 140 опросных (опросили 400 тыс. граждан), статистических и геоаналитических показателей в 10 направлениях: медицинское обслуживание, образование и т.д.

Галина Шамберина