СКР приостановил следствие по делу об угрозах Ларисе Долиной

Следователи приостановили предварительное следствие по делу об угрозах убийством певице Ларисе Долиной и ее адвокату. Это связано с невозможностью установить обвиняемых, рассказала ТАСС адвокат артистки Ксения Апарина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Долина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Лариса Долина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Угрозы певице и ее защитнику начали поступать в сентябре 2024 года. По словам госпожи Апариной, было возбуждено два уголовных дела. Директор госпожи Долиной Сергей Пудовкин заявил о задержании одного фигуранта, ему назначили подписку о невыезде.

В августе 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников. Злоумышленники убедили ее перевести деньги на якобы безопасный счет, а также продать квартиру. За мошенничество с квартирой певицы приговорили Андрея Основу, Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Анжелу Цырульникову. Им назначили от четырех до семи лет колонии.

Подробнее о деле Долиной — в материале «Ъ» «Лариса Долина сдала жилье».

Никита Черненко