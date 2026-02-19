Активное осязание

Молодежь все активнее осваивает фондовый рынок. По данным исследования «Т-Инвестиций» и Центрального университета за 2025 год, доля инвесторов в возрасте от 18 до 19 лет увеличилась вдвое и составила 3,7% от общего числа. Ведущей группой по-прежнему остаются инвесторы от 20 до 34 лет, несмотря на небольшое сокращение их доли с 41% до 39% по сравнению с прошлым годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Чаще всего молодежь инвестирует в осязаемые активы, говорит частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков: Для молодежи фондовый рынок — это не что-то из зарубежной литературы, а понятие, с которым они живут все последние годы, и осязаемый инструмент управления своими финансами. Денег у них может быть немного, но зато есть большое желание во что-то вкладываться, работать, торговать.

Какие активы вызывают наибольший интерес у молодежи? Криптовалюты очень популярны, но не каждому доступны. По большей части инвестируют или в акции понятных компаний, или в IT, то есть в то, что входит в их жизнь. Не классические нефтяные фишки, а что-нибудь из сектора розничной торговли, информационных технологий. Это, как говорит Уоррен Баффет, можно пощупать своими собственными руками.

Что касается сумм, у всех разное социальное положение, но в среднем объемы счетов составляют от 30 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Конечно, есть более состоятельная молодежь, которая учится управлять деньгами своих родителей, но в целом можно говорить о небольших счетах. Молодежь на них тренируется, но не рассматривает в качестве основного средства накопления. При этом инвестиционные решения молодые люди склонны принимать самостоятельно, нежели слушать рекомендации специалистов, а тем более банков. Они черпают информацию в Telegram-каналах и соцсетях, обсуждают инвестиционные стратегии друг с другом и проводят технический анализ».

Согласно исследованию, молодежь демонстрирует достаточно агрессивную стратегию поведения на бирже. Доля фьючерсов в структуре их оборота достигла половины от портфеля, увеличившись более чем в три раза. Тем временем объем операций с акциями сократился почти вдвое, до 37,4%. Но в актуальных условиях рынка им лучше быть более сдержанными, считает заместитель генерального директора «Ренессанс Капитал» Дмитрий Александров: «Молодежь не обладает большим объемом денежных средств. Крупные счета сконцентрированы в возрастной категории старше 35 лет. Как следствие, молодые инвесторы больше предрасположены к тому, чтобы набирать риск. Это в каком-то смысле более продвинутые и менее напуганные игроки, где-то даже спекулянты. У них вызывают интерес недавно запущенные на Мосбирже инструменты, например, фьючерсы на криптовалюту либо уже более сложные истории. В то время консервативные инвесторы уже имели негативный опыт и стараются инвестировать в такие инструменты, как облигации. Молодежь покупает более волатильные инструменты и ожидает более высокие уровни доходностей.

И мое мнение: нужно быть более консервативными. Инвестиции с высокой волатильность могут краткосрочно приносить большую доходность, но на длинном горизонте проигрывают простым инструментам. В условиях высокой ключевой ставки наиболее актуальны облигации, фонды денежного рынка — все, что приносит фиксированный доход. К сожалению, они скучные и на них нельзя заработать сотни процентов годовых, но на длинном горизонте обыграют все остальное».

По данным опроса «Ведомостей», все больше студентов называют активы на фондовом рынке основой своей финансовой независимости. За год доля таких респондентов увеличилась вдовое и составила почти четверть от общего числа.

Астон О'Салливан