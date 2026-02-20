Россияне связывают служение Отечеству прежде всего с армией и защитой страны
Для большинства опрошенных россиян понятие «служение Отечеству» по-прежнему в первую очередь связано с армией. Это следует из результатов недавних опросов аналитического центра ВЦИОМа, представленных 19 февраля директором департамента политических исследований компании Михаилом Мамоновым на круглом столе Экспертного института социальных исследований.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Отвечая на вопрос о том, с чем у них ассоциируется выражение «служение Отечеству», 33% респондентов говорили о «защите страны», 24% — о прочей «работе на благо страны» и 17% — о патриотизме в целом. Среди профессий символом служения более половины опрошенных назвали военных, а в первую тройку также вошли врачи и учителя (см. график). При этом волонтерство и гражданские инициативы почти не воспринимаются россиянами как форма служения.
Кроме того, 71% респондентов считают идею бескорыстного служения близкой россиянам, а 61% относят себя к людям, которые работают «за дело», а не только за деньги. «С одной стороны, служение — это действительно ценность, с другой — это традиция, а для многих это и повседневный принцип жизни»,— пояснил господин Мамонов. Правда, себя опрошенные считают «идейными» работниками чаще, чем других людей: в ответе на вопрос о мотивации окружающих доли «болеющих за дело» и «работающих ради зарплаты» оказались равными — по 40%.
В отношении СВО в общественном мнении доминирует героическая и патриотическая интерпретация. Главные ассоциации, возникающие у респондентов при словах «участник СВО»,— это гордость (22%), уважение (14%) и подвиг (10%), а почти три четверти опрошенных считают бойцов спецоперации такими же героями, как участников Великой Отечественной войны.