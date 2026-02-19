«Литрес» вновь начал продавать книгу Фредрика Бакмана «После бури»

Книжный сервис «Литрес» вернул в продажу книгу Фредрика Бакмана «После бури», рассказали «Ъ» в компании. Решение было принято после получения Российским книжным союзом уведомления о том, что по результатам проведенной проверки произведение не содержит признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и(или) предпочтений.

Обложка книги и информация на странице произведения в сервисе содержит необходимую в данном случае возрастную маркировку 18+, уточнили в «Литрес».

В декабре 2025 года «Читай-город — Буквоед» и цифровой сервис «Литрес» приостановили продажи трилогии шведского писателя Фредрика Бакмана «Медвежий угол», сообщали «Ведомости». Тогда издатель серии книг «Синдбад» уведомил дистрибуторов о том, что «у надзорных органов появились вопросы к содержательной части произведений».

Варвара Полонская