В горах Сочи пик отдыхающих пришелся на 6 января

Оператор мобильной связи T2 проанализировал туристический поток на горнолыжных курортах Сочи в зимнем сезоне 2025/26 и составил цифровой портрет отдыхающих, учитывающий возраст, пол, маршруты и активность в сети. Наибольший приток гостей в этом сезоне был зафиксирован 6 января 2026 года, рассказали в пресс-службе оператора.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Активность туристов 6 января в два раза превысила показатели 31 декабря 2025 года. Большинство путешественников оставались в горах от трех до пяти дней, четверть времени сочетая катание с другими видами досуга.

Гендерный состав отдыхающих сместился в сторону мужчин — их доля составила 53% против 45% годом ранее, когда лидировали женщины. В возрастной структуре преобладали туристы 34–45 лет (33% потока), за ними шли группы 25–34 и 44–55 лет по 23% каждая. Число семейных поездок с детьми до 18 лет выросло на 71% по сравнению с прошлым сезоном.

Наибольший поток туристов прибыл из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Челябинской и Воронежской областей, популярными оказались также Пермский край и Ростовская область.

Анализ сетевой активности показал, что гости потратили объем трафика, сопоставимый с публикацией более 245 млн фотографий в соцсетях, что в два раза превышает использование интернета местными жителями. Мужчины-роумеры скачали 56% трафика, женщины активнее использовали голосовые звонки, удвоив их длительность по сравнению с прошлым сезоном.

Лидером по потреблению мобильного интернета стал «Роза Хутор» — на его трассах трафик превышал показатели других склонов на 65%. Далее шли «Красная Поляна», «Лаура» и «Альпика-Сервис».

Вячеслав Рыжков